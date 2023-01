Er Huobi trygt? Hvorfor kunder bør ta ut penger

Viktige takeaways

Kryptobørs Huobi skal etter sigende permittere 20 % av arbeidsstyrken sin og har bedt ansatte ta lønnen sin i stablecoins

Intern kommunikasjon er angivelig suspendert for å dempe misnøye

Kunder trekker pengene sine fra børsen, mens volumet er ned 23 %

Dens opprinnelige token har falt 10 %. Rapporter har tidligere pekt ut Huobi som børsen som er mest avhengig av sitt opprinnelige token for å betegne sine reserver

Selv om det ikke er noen konkrete bevis på at noe uheldig skjer med kundereserver, vil investorer gjøre klokt i å trekke ut midlene til støvet legger seg, gitt hva annet som har skjedd i kryptoindustrien det siste året

Nok en sentralisert kryptobørs står i brann, denne gangen Huobi.

Hva skjer i Huobi?

Den kinesiske kryptogründeren Justin Sun, som er grunnleggeren av kryptovalutaen Tron og som også sitter i Huobis styre, kunngjorde at børsen skal si opp rundt 20 % av arbeidsstyrken.

Flere rapporter hevder at i tillegg til en dramatisk reduksjon av arbeidsstyrken, ble ansatte pålagt å ta lønnen sin i stabile mynter, mens interne kommunikasjonskanaler ble stengt for å dempe misnøye.

Dette er åpenbart … ikke bra. Mange illevarslende skjermbilder av ansatte som prøver å komme inn i systemer for å kommunisere med hverandre har blitt delt over hele Twitter. Det har dukket opp rapporter, forståelig nok, om at ansatte var rasende over at de ville bli avskjediget hvis de nektet å akseptere lønnen deres i stablecoins.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023

Midler forlater Huobi raskt

Markedet reagerte kjapt. Selv om det ikke er bekreftet bevis på noe galt med Huobis reserver, har det vært et tøft år for kryptoinvestorer, og bortfallet av FTX og Sam Bankman-Fried har vært et hardt slag for mange.

Som et resultat ble midler raskt trukket fra Huobi. Diagrammet nedenfor fra DefiLlama viser USD-utgangen som tar seg opp. Siden 15.desember , da den mottok $87,9 millioner i USD-innstrømninger, har det vært over $200 millioner i utstrømmer. 75,1 millioner dollar av disse utstrømmene har vært jeg de siste 24 timene.

I løpet av de siste 24 timene er volumet på børsen også ned 23 % til $295 millioner fra $510 millioner.

Huobis utvekslingstoken føler også smerten. Krypto-investorer vil være spesielt følsomme for disse innfødte tokens, gitt FTTs rolle i FTX-kollapsen og det faktum at det har blitt stadig mer åpenbart at så mange rett og slett tjener minimalt med formål.

Huobi-tokenet har blitt halvert siden slutten av oktober. Det er ned over 10 % i løpet av de siste 24 timene siden historien om permitteringene i Huobi dukket opp.

Er det trygt å oppbevare eiendeler på Huobi?

Selv om dramatikk om permitteringer, ansattes misnøye og volumfall er bekymringsfullt, burde dette ikke ha noen innvirkning på sikkerheten til Huobi. I det minste burde det i teorien ikke det. Men dette er krypto, og hvis dette året har lært oss noe, så er det at ting ofte ikke er som de ser ut.

Som jeg har skrevet om gjentatte ganger , er åpenhet fraværende når det kommer til disse sentraliserte kryptoaktørene. Det er rett og slett ingen måte å vite sikkert hva som foregår bak kulissene på noen av dem.

Tilstedeværelsen av et utvekslingstoken gjør også vannet gjørmete. Blir dette tokenet akseptert som sikkerhet for forpliktelser? Igjen, det er ingen bevis som tyder på det, men det er heller ingen bevis som tyder på at det ikke blir det.

Ser vi på data fra blokkjedeanalyseplattformen Nansen, utgjør Huobis opprinnelige token 32 % av den totale allokeringen, mens Justin Suns TRX-token utgjør ytterligere 17 %. En rapport fra CryptoQuant viser også at av alle børsene, er Huobi mest avhengig av sitt egen token for å sikre sine reserver.

Igjen, selv om det ikke er noen bevis som tyder på at noe uheldig skjer her, gjør påvirkningen fra et innfødt token definitivt tingene mer uklare.

Kunder gjør rett i å ta ut penger

Med usikkerheten knyttet til plattformen og det nylige kaoset i kryptoindustrien, gir det perfekt mening at kundene trekker ut pengene sine. I likhet med hvordan man så at en stor del midler ble trukket ut fra børser i kjølvannet av FTX-kollapsen, er dette rett og slett god risikostyring.

Hvis Huobi er helt trygg og alt går tilbake til det normale – og igjen, det er ingenting konkret som tyder på at det ikke gjør det – så kan kundene ganske enkelt sette inn pengene sine på plattformen. Men dette er en uregulert, ugjennomsiktig enhet som det er umulig å gjøre noen form for økonomisk vurdering av. Det betyr at det er en risiko, og med all galskapen de siste 24 timene, ville det være et tvilsomt grep fra et risikostyringsperspektiv å ikke i det minste midlertidig ta ut midler og vente til støvet legger seg.