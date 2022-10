Er Nexo trygt? Krypto-långiver trekker 150 millioner dollar

Det er den uheldige virkeligheten at enhver kryptolångiver i disse dager vil bli møtt med gransking, ettersom markedet fortsatt prøver å hente seg inn igjen etter kaoset forårsaket av Celsius tidligere i år.

Nexo har til dags dato skilt seg ut fra mengden. Forrige uke kunngjorde den til og med en eierandel i den føderale Summit National Bank. Den har gjentatte ganger uttalt at den vil styre unna utlån uten sikkerhet. Det ble til og med lansert et overtakelsesbud på Celsius da den trøblete utlåneren var på vei inn i insolvens (selv om det er en sjanse for at det bare var et publisitetsstunt).

Men nå er det ekstra bekymring etter regulatoriske problemer og noen rare bevegelser på kjeden.

Regulering

Åtte stater sendte inn opphør-og-avstå-ordre mot Nexo forrige uke. Det er den samme gamle historien om hvorvidt produktene som tilbys utgjør verdipapirer. Jeg vil ikke gå inn i detaljene fordi jeg ikke er advokat, men trusselen om å kreve å trekke tilbake visse produkter fra det amerikanske markedet kan åpenbart presse Nexo hardt.

Regulatorer i Kentucky anklaget faktisk Nexo for å være insolvent, og erklærte at uten dens opprinnelige token – NEXO – ville firmaet ha «forpliktelser (som ville) overstige dets eiendeler». For alle med kort hukommelse, er det akkurat det Celsius ledet før de suspenderte uttak og begjærte seg konkurs.

Med Nexo-tokenet som har et ekstremt lavt handelsvolum på 1 % av markedsverdien, skjønner ikke folk at hvis alt snur opp ned, er Nexos evne til å tjene penger på beholdningen betydelig mindre enn man skulle tro på papiret. Derfor bekymringen.

Nexo flytter penger på kjeden

Den andre delen handler om et morsomt uttak på kjeden som fikk folk nysgjerrige. En lommebok merket en Nexo-lommebok i går trakk ut over 150 millioner dollar fra MakerDAO.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Tydeligvis er mange bekymret over dette gitt parallellene med Celsius-situasjonen. For hva det er verdt, ville det overraske meg om noen insolvens for Nexo kom midt i en periode med relativ markedsro.

Men det faktum at opphør-og-avstå-ordrer ble gitt av regulatorer tilfører saken noe nytt. Men igjen, spørsmålet om sikkerhet-eller-ikke-sikkerhet har neppe vært uforutsigbart – Nexo burde ha, og sannsynligvis visste, at dette kom.

Etter at grepene trommet opp en del kontroverser i markedet, ga Nexo en uttalelse som klargjorde at «denne rutinetransaksjonen som ble gjort i går representerer en tilbakebetaling av lån i tråd med den siste markedsdynamikken og i henhold til selskapets standard treasury management.»

Mitt syn på dette? Jeg tror fortsatt at Nexo er OK, men hvis jeg hadde hatt midler der, ville jeg definitivt vært litt mer nervøs i dag enn jeg var forrige uke. Som jeg sa da Terra gikk ned, er avkastningen på tilbudet for disse produktene akkurat nå rett og slett ikke verdt risikoen. De fleste tilbyr en avkastning på rundt 4 % på Bitcoin (Nexos basisrente er 3 %-4 %) – er du virkelig villig til å risikere alt for det?

Det er også merkelig at Nexo ikke advarte markedet på forhånd for å dempe enhver bekymring, da dette også ville vært åpenbart.

Det smarte risiko-belønningsspillet akkurat nå er bare å ligge unna de avkastningsgenererende produktene inntil vi har et klarere bilde. For selv om jeg synes Nexo er OK og dette sannsynligvis er mye furore om ingenting – diskuterer jeg hvor godt jeg tror Nexo driver i forhold til mange andre firmaer i bransjen – og det kan vi egentlig ikke vite sikkert …og det sier alt.