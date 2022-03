Eksplosjonen av spill for å tjene penger i blokkjeden har vært spektakulær. I 2021 var spill for å tjene mynter de raskest voksende eiendelene på markedet. Selv om de har tapt noen av gevinstene som ble oppnådd i fjor, er denne undersektoren fortsatt svært lovende. Her er hvorfor:

Play-to-Earn-spill oppmuntrer spillere til å spille for belønninger.

Integreringen av NFT-er i Play-to-Earn-spill bringer en ny dimensjon.

Alle store blokkjedeutviklere og investorer støtter blokkjedespill.

Så hvis du gikk glipp av Axie Infinity, er det fortsatt andre kommende blokkjedespill som kan levere upåklagelige resultater. Her er de:

Illuvium (ILV)

Illuvium (ILV) er et oppslukende RPG-eventyrspill som gir spillere tilgang til brede landskap og spennende spill. Den er bygget på Ethereum og kommer med forskjellige nivåer. Det er også NFT-integrasjon og staking for investorer.

Datakilde: Tradingview

Illuvium håper å bli et dominerende strategispill som vil tiltrekke seg millioner av daglige brukere. Det er fortsatt i startfasen akkurat nå også. Dets opprinnelige token ILV handles for øyeblikket til $534, opp rundt 5% for dagen. Prosjektet har også en markedsverdi på under 346 millioner dollar.

Battle of Guardians (BGS)

Battle of Guardians (BGS) er et annet oppslukende spill i sanntid som har kalt seg selv "Fremtiden til kampspill". Den har også full NFT-integrasjon og streber etter å gi brukerne en ekte kampopplevelse gjennom hele spillet. Det er også et ekspansivt spillunivers. Det opprinnelige tokenet for spillet er BGS, og det handles for $0,01265 akkurat nå.

High Street (HIGH)