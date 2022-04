Shiba Inu-prisen har vært skuffende i det siste. Den har krasjet med mer enn 75 % fra all-time high, noe som gir den en markedsverdi på mer enn 12 milliarder dollar. Som et resultat er det den 15. største kryptovalutaen i verden. Et vanlig spørsmål blant tradere er om Shiba Inu er en god investering. I denne artikkelen vil vi forklare hvorfor vi mener at SHIB er en god investering.

Les mer om hvordan du kjøper Shiba Inu .

SHIB er et ERC-20-token

Shiba Inu er kjent for sin tilknytning til Dogecoin. Faktisk ble mynten opprettet i et forsøk på å bli et bedre alternativ til Dogecoin. Imidlertid er de to myntene radikalt forskjellige. For det første er DOGE bygget fra bunnen av ved hjelp av proof-of-work-teknologi. Grunnlaget ligner på Bitcoin, noe som betyr at alle kan utvinne det.

Shiba Inu er imidlertid et Ethereum Request for Comments (ERC-20) token. En ERC er den smarte kontraktsstandarden for å bygge på Ethereum. Som et resultat har ikke Shiba Inu sin egen underliggende teknologi, noe som betyr at den baserer seg på Ethereum.

Dette er en god ting tatt i betraktning at Ethereum nå er inne i en oppgraderingsperiode hvor utviklerne går over fra en proof-of-work til en proof-of-stake-plattform. Sammenslåingen av Beacon Chain vil skje i tredje kvartal 2022. Derfor vil denne sammenslåingen gjøre Shiba Inu raskere og mer brukervennlig.

Shiba Inu er ikke bare en memmynt

En av de største bekymringene som mange har om Shiba Inu er at det er et nettverk uten bruksverdi. Selv om dette var tilfellet da det ble startet, har ting endret seg dramatisk de siste månedene. Utviklerne har økt nytten når de prøver å gjøre den til en mer nyttig plattform.

Et av de mest nyttige produktene er kjent som ShibaSwap. Dette er en Decentralized Finance (DeFi)-plattform som gjør det mulig for folk å bytte tokens, kjøpe og selge ikke-fungible tokens, og til og med investere for å få avkastning.

ShibaSwap er et relativt ungt produkt som har en total verdi låst (TVL) på over $70 millioner. Derfor er det en sannsynlighet for at Shiba Inu-prisen vil fortsette å vokse etter hvert som dette økosystemet vokser. Det er en mulighet for at det vil vokse på grunn av hvor populær Shiba Inu er blant handelsmenn.

Derfor tror vi at Dogecoin og Shiba Inu har et lignende forhold som Ethereum og Binance. Mens Bitcoin for det meste brukes til betalinger, har Ethereum ekstra nytteverdi.

Det er mulig å satse Shiba Inu

Staking er en prosess der en investor er i stand til å tjene penger ved å sette inn myntene sine i en utveksling. På grunn av hvordan den er bygget, er det ikke mulig å satse Dogecoin. Men det er mulig å tjene penger ved å satse Shiba Inu.

En av de enkleste metodene for å tjene disse avkastningene er å bruke Shiba Swap. For å gjøre dette, besøk nettstedet og velg deretter «bury» (på norsk: begrave). Tanken er at når du begraver din SHIB, vil du tjene proporsjonalt med ditt bidrag til bassenget.

Etter innsats vil du motta xSHIB som representerer din andel av avkastningen. Disse belønningene deles deretter ut hver uke. I skrivende stund er APY for staking av Shiba Inu 5,50 %, som er et rimelig beløp.

Les mer om de beste kryptovalutabørsene .

Shiba Inu er kjent for sine comebacks

En annen grunn til at vi mener at Shiba Inu er en god investering er at mynten er kjent for sine comebacks. Da Shiba Inu ble startet, hoppet prisen i utgangspunktet til det høyeste på $0,000040. På den tiden likestilte de fleste den med Dogecoin, som da hadde sin beste tid noensinne.

Disse gevinstene var imidlertid kortvarige da mynten krasjet med mer enn 90 % og nådde et rekordlavt nivå på $0,0000055. På den tiden trodde de fleste, inkludert meg selv, at mynten hadde kollapset. Dette endret seg i oktober 2021 da mynten steg til et rekordhøyt nivå på $0,000090. Dette betyr at mynten alltid kan gjøre comeback.

Historien er full av mynter som falt kraftig og deretter spretter tilbake. For eksempel, i 2020 krasjet Bitcoin fra over $13 000 til $3500 da Covid-19-pandemien startet. Mens de fleste forventet at prisen skulle fortsette å krasje, kom den tilbake og nådde et rekordhøyt nivå på nesten $70 000.

Shiba Inu-krasj er ikke isolert

Videre er Shiba Inu en god investering fordi den nåværende krasjen ikke er et isolert tilfelle. For det første har de fleste mynter vært i en nedadgående trend i flere måneder grunnet bekymringer rundt den haukiske Federal Reserve . Andre eiendeler som aksjer har også krasjet hardt, med Nasdaq 100 som falt med mer enn 10 % fra toppnivået i år.

Derfor er dette en god ting fordi historisk sett varer skarpe nedadgående trender ikke evig. Jeg forventer at Shiba Inu og andre mynter vil komme tilbake når salget i aksjer tar slutt. Videre har SHIB et utmerket risiko-belønningsforhold på grunn av hvor billig den handler.