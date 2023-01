Er Solana død? Topprosjekter flykter fra blokkjeden

For investorer i kryptovaluta var 2022 et år å glemme.

Men selv blant all smerten, har fans av Solana blitt såret mer enn de fleste. Ved starten av 2022 var Solana den femte største kryptoen i verden med en markedsverdi på 54,5 milliarder dollar. I dag er Solana den sekstende i rekkene, etter å ha mistet over 95 % fra toppen, nå med en verdi på 4,4 milliarder dollar.

For det første det åpenbare. Makroklimaet har snudd umåtelig det siste året. Etter et tiår med renter på bunnnivå og fri pengetrykking, trakk Federal Reserve ut kontakten.

Og for første gang i kryptovalutaens korte historie, står den overfor et bjørnemarked i den bredere økonomien. Under det eksplosive okseløpet det foregående tiåret fikk alt med puls svimlende returer. Men nå er festen over.

Når dette er sagt, viser det å plotte Solana mot Bitcoin hvor sterk underytelsen har vært.

Det første problemet er de uopphørlige strømbruddene. Jeg skrev i juni om hvordan Solana minner meg om de ødelagte øretelefonene mine . Du vet, bra når de fungerer, men siden jeg må fortsette å vri på øretelefonene og koble fra og koble til igjen for å høre på musikk, fungerer de ikke for meg.

Solana er som de øretelefonene. Kjeden har vært markedsledende på TPS og billige gassavgifter en stund og har posisjonert seg som en «ETH-morder», og nøt en flom av interesse og store gevinster under pandemien som et resultat av dette.

Selvfølgelig, som jeg sa ovenfor, var dette i en periode med oppgang for alle risikoaktiva, og due diligence i kryptovaluta- og altcoin-området var ikke akkurat så granulært som det burde vært. Det var – og er – alvorlige problemer under panseret til Solana, ettersom strømbruddene har fortsatt i et nådeløst tempo.

Forklar meg dette – hvor nyttig er en blokkjede hvis den ofte slås av?

Tilbake i den artikkelen fra juni skrev jeg at «Jeg begynner å bli litt lei av å bruke ordene «potensial», «kunne» og «kanskje» når det kommer til å diskutere Solana». Siden den gang har kjeden stupt ytterligere 70 % i pris, og markedet ser ut til å gi opp Solanas håp om å oppnå relevans.

Fremveksten av Layer 2s truer også kjernepremisset til Solana, og angriper dens kjernebruk. Layer 2s fungerer, som er en enkel uttalelse som Solana rett og slett ikke kan argumentere for seg selv akkurat nå.

Sukk. Det har vært tøft den siste måneden å snakke om noe kryptorelatert og ikke nevne den gyldne ridderen som ble erkeskurken. Vi snakker om Sam Bankman-Fried. Men dessverre har hans bortgang fått alvorlige konsekvenser for Solana.

Den vanærede grunnleggeren av FTX var en solid tidlig støttespiller for Solana og tokenet dukket til og med opp på den mye publiserte balansen til FTX da den desperat søkte investorer i siste øyeblikk. Faktisk var Bankman-Fried Solanas største fan.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021