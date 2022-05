VeChain er et ledende blokkjedeprosjekt som ble bygget av en tidligere toppleder ved LVMH, det største luksusmerket i verden. Det opprinnelige målet med VeChain var å hjelpe bedrifter med å håndtere sine forsyningskjedeutfordringer i et enkelt desentralisert økosystem. I denne artikkelen vil vi forklare hva VeChain er og hvorfor vi mener det er en god investering.

Hva er VeChain?

VeChain er en blokkjedeplattform som hjelper bedrifter med å løse de største forsyningskjedeutfordringene rundt om i verden. Som et resultat løser det en av de største utfordringene som mange selskaper fra hele verden står overfor på grunn av Covid-19-pandemien og logistikkutfordringene som dukket opp.

VeChain ble etablert av Sunny Lu og Jay Zhang. Lu var tidligere Chief Technology Officer ved LVMH China mens Jay var senior manager i PwC China.

Nettverket fungerer ved å kombinere en rekke teknologier som QR-koder, nærfeltskommunikasjon (NFC) og radiofrekvensidentifikasjon. Som et resultat fester brukerne sensorer på hvert trinn i forsyningskjeden, som deretter kobles til blokkjeden. Blokkjeden og de smarte kontraktene som er involvert gjør det umulig for disse postene å bli endret.

Les mer om vår VeChain-prisprediksjon .

VeChain bruker en programvareplattform kjent som VeThor, som er bygget for masseadopsjon av blokkjede-teknologien. Det er en plattform bygget ved hjelp av en teknologi kjent som Proof-of-Authority, som er dens primære styringsmekanisme. I motsetning til proof-of-work og proof-of-stake, krever PoA at hver node er autorisert for å få tilgang til nettverket.

I dag brukes VeChain av noen av de ledende selskapene i Kina. Noen av de ledende selskapene som har omfavnet VeChain er LVMH, Walmart og BMW.

VET vs VTHO

I motsetning til mange andre blokkjeder har VeChain to kryptovalutaer. Den viktigste, kjent som VET, er betalingsvalutaen for VeChain-økosystemet. VeChain er den mest populære av de to og har en markedsverdi på mer enn 2,5 milliarder dollar.

Den andre mynten er kjent som VeThor Token. Den genereres ved hjelp av VET. og brukes av selskaper til å spore produktene deres i forsyningskjeden. Den har en total markedsverdi på bare 104 millioner dollar. Så her er noen av grunnene til at vi tror at VeChain er en god investering.

De siste månedene har VeChain-prisen ikke gitt gode resultater. Etter å ha steget til et rekordhøyt nivå på $0,2842 i april 2021, falt prisen med over 87 % til nåværende $0,034.

Stor markedsmulighet

Den første hovedgrunnen til at VeChain er en god investering er at den håndterer en av de største industriene i verden. Selv om det er vanskelig å anslå, ble forsyningskjedemarkedet verdsatt til over 15,8 milliarder dollar. Det er forventet at industrien vil mer enn dobles i 2026 ettersom bransjen blir mer komplisert. Tenk på belastningen i forsyningskjeden på grunn av Covid-19-pandemien og krigen i Ukraina.

Derfor er det en sannsynlighet for at flere selskaper vil omfavne plattformen i et forsøk på å forenkle eller løse noen av deres største utfordringer. Heldigvis vokser antallet partnerskap kontinuerlig.

Noen av de store firmaene som bruker VeChain er blant andre DB Schenker, Kuehne & Nagel, Bright Food, Fashion for Good, Haier og Norway in a Box. Etter hvert som de lykkes, er det sjanser for at flere selskaper vil omfavne bruken.

Lær mer om hvordan du investerer i kryptovalutaer .

VeChain blir omfavnet av utviklere

Den andre grunnen til at VeChain er en god investering er at økosystemet har blitt omfavnet av utviklere som bygger alle typer applikasjoner. Denne situasjonen er gjort mulig ved at VeChain har smarte kontraktsfunksjoner som gjør det mulig å bygge apper. Det er nå mange offentlig tilgjengelige apper som er bygget ved hjelp av VeChain-teknologien.

For eksempel ble VeChain brukt til å bygge Buy me a Coffee, en enkel plattform som gir organisasjoner og brukere støtte gjennom VET. Den ble også brukt til å bygge Vexchange, en desentralisert sentral. Det har også blitt brukt til å bygge prosjekter i NFT-industrien som OceanEX, NFT Paper Project, VeGhost NFT og VeHashes blant andre. Selv om de fleste av disse prosjektene er små, er det en sannsynlighet for at de vil komme tilbake på lang sikt.

VeChain er svært populær

En annen hovedgrunn til at VeChain er en god investering er at den er svært populær blant investorer og tradere. Denne populariteten har åpenbart falt kraftig i det siste på grunn av ytelsen. Imidlertid er det fortsatt mange som fortsatt har det i lommeboken.

Ifølge VeChain Stats har antallet VeChain-blokker steget til mer enn 12,1 millioner. Dette er et betydelig høyt beløp. Samtidig har antallet VeChain-adresser hoppet til mer enn 1,78 millioner mennesker. Og til tross for ytelsen til mynten, har mengden VeChain mainnet-aktivitet vært litt stabil.

VeChain er billig

Videre er VeChain en god investering fordi den er billig. For det første har prisen falt med mer enn 80 % fra det høyeste nivået noensinne og handles for tiden på det laveste nivået siden 28. februar. Denne nedgangen har etterlatt en mynt som handles med en betydelig rabatt. Historisk sett varer ikke bjørnemarkeder evig. Derfor er det en sannsynlighet for at prisen vil gå tilbake.

Mange partnerskap

Endelig vokser VeChain fortsatt selv om myntprisen sliter. For eksempel har VeChain inngått flere partnerskap med noen av de største selskapene i verden. For eksempel har det inngått samarbeid med Direct Import Goods, PriceWaterhouseCoopers og Renault. Disse partnerskapene forventes å fortsette å vokse.