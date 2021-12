Er Verasity fremtiden for reklame? De beste stedene å kjøpe VRA

Verasity-økosystemet tar sikte på å bygge et rettferdig system for skapere slik at de kan tjene på sitt arbeid og slik at annonsører kan få verdi for annonsekostnadene sine. Hvis du vil vite detaljene om Verasity, inkludert de beste stedene å kjøpe VRA nå, har du kommet til rett sted.

De beste stedene å kjøpe VRA nå

Siden VRA er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe VRA ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe VRA akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din VRA

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert VRA.

Hva er VRA?

Verasity har en proof-of-value (PoV)-protokoll, et produktlag og en pro-gaming-streamingplattform kalt esportfightclub.com, som inneholder PUBG Mobile og andre e-sportsturneringer. Ifølge den offisielle hvitboken er dette VRAs viktigste use case. Plattformen samler alle Verasity sine produkter til én plattform, som Verasity eier og kontrollerer.

Annonsører er ikke villige til å bruke så mye penger på nåværende annonseplattformer som Google og Facebook fordi de ikke er sikre på at mennesker ser annonsene i det hele tatt. Verasitys proof-of-view-protokolllagteknologi oppdager og eliminerer svindel i sanntid. Den bruker over 200 berøringspunkter for å finne ut om mennesker eller roboter ser på en video. Verasity håper også å utvide sin proof-of-view-teknologi og datalagringsteknologi til ikke-fungible tokens.

Bør jeg kjøpe VRA i dag?

Selv de beste prisspådommene kan være helt feil til tross for analytikernes beste innsats. Ta dem kun som noens informerte og profesjonelle mening.

VRA-prisprediksjon

Wallet Investor spår at Verasitys pris kan gå opp til $0,088 på ett år, mer enn det dobbelte av dagens pris. Ett års inntjeningspotensial er 143 %. Om fem år vil 1 VRA bytte hender for $0,27.

VRA på sosiale medier