ETC er opp ytterligere 6 % på 24 timer: Her kan du kjøpe

Ethereum Classic har økt jevnt og trutt i verdi siden den siste uken i januar 2022. Den var fortsatt i oppgang i skrivende stund.

Hvis du vil vite mer om Ethereum Classic, inkludert hva det er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Ethereum Classic i dag, trenger du ikke lete lenger enn vår korte guide.

Topp steder å kjøpe Ethereum Classic nå

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp ETC med eToro idag

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp ETC med Binance idag

Hva er Ethereum Classic?

Siden lanseringen har Ethereum Classic forsøkt å skille seg fra Ethereum, med de to nettverkenes tekniske veikart som blir mer og mer karakteristiske med tiden.

Ethereum Classic kom som et resultat av et stort hack. Først skulle Ethereum Classic bevare integriteten til den eksisterende Ethereum-blokkjeden.

Ethereum Classic ble laget av Vitalik Buterin og Gavin Wood, som begge er originale Ethereum-utviklere. Det er den gamle kjeden til Ethereum.

Siden lanseringen har det gamle nettverket fått en bredere fanbase, som inkluderer Grayscale-sjef Barry Silbert. Det er en frivillig organisasjon og utviklerne har ikke til hensikt å gjøre økosystemet om til en profiterende enhet.

ETC bruker en PoW-utvinningsalgoritme og begynte i en svært lik teknisk tilstand som ETH, med unntak av hvordan DAO-hacktransaksjonene ble håndtert.

Siden begynnelsen har det vært noen endringer i tokenomics. I 2017 stemte deltakerne for å begrense tilbudet av ETC til 210 700 000 ETC, rundt det tidobbelte av Bitcoin. ETH er uten tak.

Bør jeg kjøpe Ethereum Classic i dag?

Ethereum Classic kan vise seg å være en lønnsom investering. Likevel anbefaler vi å lese minst flere prisspådommer og studere markedet før du forplikter deg. Eventuelle gevinster kan forsvinne lettere enn du forestiller deg.

Ethereum Classic prisprediksjon

ETC har økte rundt 50 % siden bunnpunktet den 24. januar. CoinCodex spår at det vil falle til $31,61 i løpet av de neste dagene.

I følge Wallet Investor vil 1 ETC handles for $64,8 denne gangen neste år og for $199 i februar 2027.

Digital Coin er litt mindre bullish, og forutsier at ETC-prisen i gjennomsnitt vil være $45 i år og gå opp til $72 i 2025.

Ethereum Classic på sosiale medier