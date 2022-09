Den etterlengtede Merge-oppgraderingen av Ethereum-nettverket ble vellykket fullført i morgentimene torsdag 15. september 2022. Timingen samsvarte med tidligere spådommer fra Ethereum-utviklere avhengig av Ethereum-hashraten.

Merge-oppgraderingen skaper et mer energieffektivt blokkjedenettverk siden Ethereum siden har gått fra å være et proof-of-work (PoW) blokkjedenettverk til et proof-of-stake (PoS) nettverk. Prisen på Ether (ETH) falt imidlertid kraftig etter sammenslåingen, og i morgentimene fredag handlet den til $1 474,20, ned ca. 7,93 % fra torsdagens prisnivå.

Likevel forventer analytikere at prisen vil stige i de kommende dagene når investorer løsner sikringer som de hadde kjøpt i påvente av hikke i utrullingen. Så langt har det ikke blitt rapportert noen problemer med sammenslåingen; noe som sannsynligvis vil utløse tillit blant investorer og muligens drive prisene høyere.

Ifølge Jon Charbonneau, en forsker ved kryptoforskningsfirmaet Delphi Digital, markerer sammenslåingen den «største begivenheten innen krypto siden etableringen av bitcoin og Ethereum. Forutsatt at alt forblir i orden, vil oppmerksomheten vende seg mot fremtidige Ethereum-oppgraderinger.»

Hva er Ethereum?

Ethereum var det andre blokkjedenettverket som ble utviklet etter Bitcoin, som var den første blokkjeden som ble utviklet. Dens opprinnelige token/kryptovaluta Ether (ETH) er den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi.

Ved lanseringen ble både Bitcoin og Ethereum designet for å bruke en PoW-konsensusmekanisme for å bekrefte transaksjoner i nettverkene.

Imidlertid har PoW-mekanismen vist seg å forbruke mye energi som har en negativ innvirkning på miljøet. Ethereum har begynt å skifte til en PoS-mekanisme som er mindre involverende, mindre energikrevende og mer effektiv enn PoW.

Ethereum fullførte migreringen til et PoS-system gjennom Merge Upgrade torsdag 15. september .

Etter Ethereums sammenslåing er en ny annonsekampanje i gang rettet mot Bitcoins energibruk på grunn av dens proof-of-work (PoW) konsensusmekanisme.

Bør jeg kjøpe ETH i dag?

Anta at du ønsker å investere i en populær kryptovaluta som forventes å stige betraktelig i løpet av de kommende dagene. I så fall kan ETH være et godt valg, spesielt etter den vellykkede Merge-oppgraderingen.

Imidlertid er kryptovalutamarkedet ekstremt volatilt, og du bør investere forsiktig.

Ethereum-myntprisprediksjon

Til tross for prisfallet etter sammenslåingen, forventer analytikere at prisen på Ethereum vil stige muligens over $2K i de kommende dagene når investorer slapper av sine sikringsposisjoner siden det for øyeblikket ikke er registrert noen hikke etter sammenslåingsoppgraderingen.

