Ethereum Classic (ETC) faller etter å ha nådd 2022-høyder

Ethereum Classic (ETC) har prestert ganske imponerende den siste måneden. Mynten har klart å stige fra sine årlige laveste nivåer og til å nå et helt nytt høydepunkt for året. På et tidspunkt testet den $60, noe som var enormt. Men ETC ser ut til å ha falt siden. Her er noen viktige utviklinger:

Etter å ha nådd en topp på rundt $54 de siste ukene, har mynten mistet omtrent 20 % av verdien.

ETC har også slitt med å finne momentum oppover og fortsetter å handle sidelengs

Mynten står overfor en reell risiko for en trendvending som kan presse prisene ytterligere ned.

Datakilde: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Kommer en trendvending?

Den siste oppgangen i ETC har i stor grad blitt drevet av Ethereum-gruvearbeidere som kjøper mynten i påvente av Ethereum 2.0. Faktisk, ved å sammenligne fremgangen til ETH og ETC, er det klart at etterspørselen i stor grad har favorisert Ethereum Classic.

For eksempel har ETH vært på en massiv bull-trend siden midten av mars og har fått rundt 30 %. I samme periode har ETC økt med nesten 80 %. I hovedsak har ETC overgått ETH to ganger. Men denne opptrenden snur og gjør det raskt.

Til tross for rallyet har ETC for eksempel ikke klart å bryte 200-dagers SMA. Dessuten er avstanden mellom 50-dagers SMA (som ETC er over nå) og 200-dagers SMA veldig høy. Dette indikerer vanligvis redusert bullish momentum. Vi forventer at ETC vil trekke seg kraftig tilbake, og når den bryter støtten på $38, vil fallet bli mye større.

Er ETC verdt å kjøpe?

Foreløpig ser det ut til at mynten har mistet oppsidepotensialet. Du ønsker ikke å kjøpe en eiendel som står overfor en trendvending.

En god regel ville være å gi det en uke eller så. Hvis $38 brytes, vil en periode med salg komme, hvoretter prisen vil konsolidere seg. Det ville være den beste tiden å kjøpe.