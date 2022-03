Ethereum Classic (ETC) hopper 79 %

Ethereum Classic (ETC) har vært en av de viktigste kryptoutøverne de siste 7 dagene. Eksperter hevder at mye av denne økningen har blitt utløst av en heftig migrasjon av Ethereum Proof of Work-gruvearbeidere til ETC. Her er det vi vet:

Ethereum Classic (ETC) har steget med nesten 80 % i løpet av de siste 7 dagene.

Ethereum Proof of Stake utvinnere skifter til ETC i enorme antall.

Dette kommer når kjeden, som er ledet av Vitalik, ser ut til å lansere sin Proof of Stake Ethereum 2.0.

Datakilde: Tradingview

Hvordan vil Ethereum 2.0 forme ETC?

Det plutselige hoppet i ETC sett den siste uken forventes å fortsette. Faktisk føler mange eksperter at jo raskere vi kommer til Ethereum 2.0, jo høyere ETC vil stige. I følge gjeldende estimater forventes Ethereum å skifte til bevis-på-innsats fullt ut innen utgangen av 2022. Dette vil gi enorme muligheter for kryptoinvestorer til å tjene.

"For industrien som helhet forventer vi at innsatsen vil bli big business," sier David Lawant, forskningsdirektør ved Bitwise Asset Management. Firmaet har over 1,3 milliarder dollar i eiendeler, inkludert en portefølje av krypto. Det er også snakk om at tokenomics på Ethereum og andre kjeder vil dominere kryptoinvesteringer.

"Tokenomics vil spille en stor del av verdens fremtidige handel med blokkjeder i førersetet," sier Adrian Pollard fra HollaEx.

Men skiftet mot ETC kan også legge press på selve Ethereum. For nylig klarte ETH å styre over $3000 og har holdt seg der i noen dager. Skiftet mot Ethereum 2.0 vil sannsynligvis være litt destabiliserende, men den langsiktige verdien av ETH forblir fortsatt lovende.

Er Ethereum Classic (ETC) et godt kjøp?

Skiftet mot Ethereum 2.0 skal fullføres i år, så det er fortsatt mye tid før det skjer. Vi forventer at ETC vil fortsette å øke i denne perioden. Så, i det minste på kort sikt, er mynten virkelig verdt å kjøpe. Vi kan få veldig høye gevinster før året er omme.