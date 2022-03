Kryptomarkedet har generelt vært svært risikovillig. Selv om vi har sett mye volatilitet, har den generelle trenden i markedet holdt seg bearish. Ethereum Classic (ETC) er en av de myntene som har blitt påvirket av dette, og det ser ut til at mynten har veldig lite bullish momentum akkurat nå. Her er noen høydepunkter:

ETC har klart å holde prishandlingen over støtten på $25.

Tokenet handles for øyeblikket til $26,56, praktisk talt uendret de siste 24 timene.

Til tross for dette er ETC fortsatt svært sårbar for salgspress.

Datakilde: Tradingview

Ethereum Classic (ETC) – Hvor går prisen?

En titt på prishandlingen de siste dagene tyder på at ETC handler innenfor en symmetrisk trekant. Dette betyr at mynten svinger mellom støtte og motstand i nesten samme åndedrag. Så selv om ETC på en eller annen måte greier å bygge en oppadgående bane, vil mynten sannsynligvis trekke seg tilbake ved $28 og gå tilbake til $25-støtten.

Dette er grunnen til at vi føler at det er veldig lite bullish momentum akkurat nå. Men selv med denne symmetriske trekanten er ETC fortsatt svært sårbar for salgspress. Faktisk, med dagens markedsvolatilitet, vil det være svært urimelig å forvente at ETC holder støtten på $25 i dagene fremover. Som et resultat tror vi at den eneste måten den symmetriske trekanten bryter på er hvis ETC går på en nedadgående trend.

Hvorfor kjøpe Ethereum Classic uansett?

Det er alltid vanskelig for de fleste investorer å kjøpe mynter som ser ut til å ha platået eller de som ikke ser ut til å ha nok potensial for oppgang. Men på slutten av dagen er det de langsiktige utsiktene det som virkelig betyr noe for kryptoinvestorer.

Mens Ethereum Classic (ETC) akkurat nå ser ut til å slite med bullish momentum, vil mynten på mellomlang og lang sikt fortsatt levere verdi for investorer.