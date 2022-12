Ethereum Classic-kursprognose: ETC virker stabil mens Metacade (MCADE) bare fortsetter å stige

Web3 er en stadig voksende bransje, og prisene på krypto har en tendens til å favorisere prosjekter som kan tilpasse seg det raskt skiftende miljøet. ETC er et klassisk eksempel på et prosjekt som har blitt hengende etter på grunn av manglende evne til å skalere med resten av bransjen.

I motsetning fortsetter den siste Ethereum-blokkjeden (ETH) å vokse. Det er noen viktige forskjeller mellom de to Ethereum-kjedene, inkludert at ETH er hjemsted for raskt voksende prosjekter som Metacade.

Hva er Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) er en kryptovaluta som ble opprettet på grunn av uenigheter i Ethereum-blokkjeden. I motsetning til Ethereum (ETH), støtter ikke Ethereum Classic bruk av smarte kontrakter. Siden ETC ikke er Turing Complete har utviklere ikke mulighet til å lage desentraliserte applikasjoner (dApps) på Ethereum Classic blockchain.

Ethereum Classic blir ofte referert til som «Ethereums originale kjede» fordi den beholder den originale Ethereum-blokkjeden. Etter Ethereum-splitten i oktober 2016 ble Ethereum Classic holdt online av noder over hele verden. Dette betyr at kryptobrukere fortsatt kan gjøre transaksjoner på Ethereum Classic-nettverket, til tross for at Ethereum Mainnet har beveget seg i en annen retning de siste 6 årene.

I nyere tid har Ethereum Mainnet gått fra en Proof of Work-konsensusmekanisme til Proof of Stake. Dette har redusert kostnadene til å støtte nettverksinfrastruktur. Mens ETH nå er Proof of Stake, forblir ETC en Proof of Work-blokkjede. Resultatet er at Ethereum Classic er tregere og dyrere i drift, med en transaksjonstid på 14 sekunder og høye transaksjonsgebyrer på grunn av det energikrevende mining-systemet.

ETC mangler pristiltak

Gjeldende pris på ETC er nå $ 25,19. Siden Ethereum Classic er den eldste Ethereum-kjeden , og dermed begrenset av dens manglende evne til å støtte dApps, har den mye lavere transaksjonsaktivitet enn Ethereum Mainnet. Siden færre nå kjøper tokenet er ETC-prisen nå en brøkdel av ETH.

Til tross for dette er markedsverdien til Ethereum Classic over 3 milliarder dollar. Kjedens mangel på funksjonalitet i Web3-verdenen betyr imidlertid at den har lavere vekstpotensial på lang sikt. For utviklere som ønsker å bygge spennende digitale tjenester ved hjelp av blockchain-teknologi, er Ethereum Classic ikke et reelt alternativ.

Det forventes derfor at nye prosjekter som bygger på ETH vil fortsette å ha verdi, mens prisen på ETC kan falle ytterligere i fremtiden. Det hele koker ned til nytteverdi.

Et nytt prosjekt i ETH-økosystemet gir store gevinster

Mens prisen på ETC ikke er helt der man helst skulle sett den på grunn av mangelen på funksjonalitet, er Metacade et token som fortsetter å imponere. Ved å være bygget ved hjelp av den nyeste Ethereum blockchain tilbyr dette prosjektet stor nytteverdi for kryptoholdere som ønsker å få mest mulig ut av Web3-brukeropplevelsen.

Metacade har som mål å støtte utvidelsen av GameFi som en hovedsektor innen blokkjedeteknologien. Det er et fellesskapsdrevet initiativ som belønner brukerne ved som gir verdi til økosystemet, blant en rekke andre spennende funksjoner som har tiltrukket seg stor interesse.

Hva er Metacade?

Metacade er en spillplattform som har som mål å støtte utvidelsen av GameFi. Play-to-Earn-prosjekter vil revolusjonere spillindustrien siden spillerne får økonomiske belønninger for tiden de bruker i spillet. Dette er en av hovedgrunnene til at så mange spår høyt vekstpotensial for GameFi-sektoren de neste årene, og Metacade posisjonerer seg som en nøkkelaktør.

Støtter GameFi-utviklere

Det er mange spennende nye P2E -prosjekter under utvikling, og omfanget av hva som er mulig i metaverset utvides stadig. Ettersom blokkjedeteknologien blir stadig mer avansert, og verden blir stadig mer digital, forventes det at millioner av mennesker hopper inn i metaverset for å nyte de mest spennende Play-to-Earn-spillene.

Metacade støtter denne utvidelsen direkte gjennom sitt Metagrants-program. Fellesskapet vil bestemme hvilke nye GameFi-prosjekter som høres mest lovende ut, og gi finansiering direkte til deres respektive utviklingsteam. Dette med en målsetning om å drive veksten av Play-to-Earn-spill, og for innovative utviklere med spennende nye ideer er dette en ekstremt verdifull funksjon. Metacade-økosystemet har potensiale til å bli et knutepunkt for teknologisk fremgang og presse grensene, samt sikre en konstant tilførsel av fantastiske titler.

Belønner Play-to-Earn spillere

I tillegg til å støtte utviklingen av blockchain-baserte spill tilbyr Metacade noen unike funksjoner til P2E-spillerne sine. Aktive medlemmer av Metacade-fellesskapet kan tjene MCADE-belønninger for sine bidrag. Dette inkluderer deling av tips, triks og nyttig informasjon om hvordan du kan optimalisere GameFi-spilleopplevelsen.

Spillfellesskapet er i sentrum av Metacade sine planer for fremtiden. Prosjektet tar sikte på å koble ivrige spillere med de beste Play-to-Earn-mulighetene, samt skape en virtuell arkade hvor brukere kan samarbeide og dele sin innsikt. Makten blir gitt tilbake til fellesskapet ved at spillere kan dele forslagene sine med spillutviklere direkte, og tjene MCADE-tokens i prosessen.

MCADE vs. ETC: hvilket token bør du kjøpe?

Mens Ethereum Classic fortsetter å holde prisen over $ 20-merket, favoriserer investorer prosjekter som støtter Web3-økosystemet. Ethereum Mainnet er fortsatt det mest brukte nettverket fordesentraliserte applikasjoner, og folk er positivt innstilt på den langsiktige fremtiden til dApps selv.

Et fantastisk eksempel på et høypotensialprosjekt som bygges på Ethereum er Metacade. Gjennom å støtte utvidelsen av GameFi og tilby eksklusive fordeler til P2E-spillere i en oppslukende digital verden, er Metacade et attraktivt alternativ for langsiktige kryptoinvestorer.

MCADE sitt presale starter på $ 0,008 per token. Den har et høyt langsiktig potensial, og prisen på hvert token vil øke etter hvert som det går gjennom presale-prosessen. I motsetning fortsetter ETC å oppleve langsom vekst, ettersom den nyeste Ethereum-blokkjeden tilbyr en enormt forbedret brukeropplevelse.

