Topp metavers kryptoprosjekter Metacade and Decentraland (MANA) prisprognose for februar

Kryptospillarkaden Metacade anslås ha et potensial på 10x i 2023! Her er det du trenger å vite

Krypto har blitt enormt skadet det siste året, og Ethereum har tatt støyten for det. Fritt fallende volum, kapital og priser er tegn på det. Og mens makro fortsetter å gjøre livet surt for krypto, vil det (forhåpentligvis) snu til slutt. Da – og bare da – vil Ethereum gjenoppta veksten. Men det er en lang vei tilbake.

Mens flytende innsatsalternativer har tillatt mange investorer å handle ETH uansett, er utgivelsen av så mye ETH likevel en stor sak. Jeg vil følge opp med et annet stykke om hva dette kan bety for prisen på ETH, men angående det grunnleggende og fortsatt utvikling av nettverket, er det absolutt et skritt i riktig retning.

Federal Reserve har engasjert seg i en ekstremt aggressiv vandringssyklus, ettersom den beveger seg for å aggressivt dempe inflasjonen. Ikke bare har dette nuket prisen på risikoaktiva, men det har tilbudt en konkurransedyktig avkastningskilde for investorer, som tidligere ble tvunget til å bevege seg ut på risikokurven, hvorav mange så mot skyhøye DeFi-rater.

Men når diagrammet ovenfor angis i ETH i stedet for USD, viser det fortsatt et fall.

Med mindre du har levd under en stein, vil du vite at det siste året i krypto har vært, vel, desidert uhyggelig. Volumer, interesse og priser har stupt, ettersom et forferdelig makromiljø kombinert med flere kryptoskandaler har torpedert markedet.