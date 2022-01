Ethereum eller Solana – Hvilken er den beste investeringen?

Ethereum-utsiktene ser mye bedre ut i 2022

Solana ( SOL ) og Ethereum ( ETH ) presterte begge godt i 2021. Solana avsluttet året med gevinster på 10 000 %, mens Ethereum var nær 1000 % ved utgangen av året.

Mens begge er i en korreksjon for øyeblikket, er sjansen stor for at de snur i løpet av året.

Hvorfor Ethereum vinner

Til sammenligning er det en god sjanse for at Ethereum kan overgå Solana i gevinster i år. Flere faktorer støtter en slik mulighet. For det første har Solanas rykte fått et massiv slag de siste 6 til 7 månedene.

Det er på grunn av hyppige nettverksavbrudd som har satt spørsmålstegn ved nettverksdesentraliseringen. I motsetning til i 2021 da det var mye optimisme rundt det, kan Solana slite med å opprettholde 2021-momentumet i 2022.

På sin side har Ethereum mye for seg i år. Når det gjelder problemene Solana står overfor, har Ethereum fått et imageløft. Dette kan få kjeden til å trekke til seg flere Dapps gjennom hele året.

Samtidig er Ethereum nær ved å fullføre overgangen til Ethereum 2.0 . Reisen for å skifte fra Proof-of-Work til Proof-of-Stake startet i 2020. Mye har blitt gjort, og mye av dette er ganske revolusjonerende.

For eksempel gjorde London-grenen som fant sted 5. august 2020 Ethereum deflasjonært . Dette er en stor sak fordi det betyr at etter hvert som Ethereum vokser i adopsjon, blir mer Ether brent. Hvis historien til andre deflasjonskryptoer som BNB er noe å gå etter, er dette en faktor som kan få Ethereum til å prestere veldig bra når markedet igjen blir bullish.

Samtidig kvitter Ethereum 2.0 seg med de fleste problemene som Ethereum har kjempet mot i årevis, nøkkelen blant dem er skalerbarhet. Dette kan låse opp adopsjon, og dette vil reflekteres i prisen på ETH.