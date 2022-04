Etter å ha rapportert kraftige tap i begynnelsen av denne uken, har Ethereum (ETH) tatt seg opp igjen. Mynten har vist en utrolig motstandskraft i møte med stort markedspress. ETH ser nå klar for et stort okseløp, men hvordan vil dette gå? Her er det du trenger å vite først:

ETH har klart å gjenvinne den avgjørende støtten på $3000 etter å ha falt under de siste dagene

Så langt har prisaksjonen stort sett konsolidert seg over $3000.

ETH har nå krysset sin 50-dagers SMA, og flere gevinster vil følge.

Hva er ETHs oppsidepotensial?

I den største delen av 2022 ser det ut til at veksten for Ethereum har begrenset til $4000. Mynten har ikke klart å bryte $4000 i år, og hver gang den nærmer seg, ender den opp med å falle ned igjen. Foreløpig tror vi ikke ETH har det bullish momentumet som trengs for å nå $4000.

I stedet forventer vi at prisen vil holde seg på litt over $3000. Når dette skjer, vil ETH sannsynligvis bryte over $3200, og til slutt vil mynten teste sin 100-dagers SMA på rundt $3600 i dagene fremover. Hvis dette skjer, kan vi se gevinster på rundt 30 %.

Men hvis okser ikke er i stand til å holde støtten på $3000, vil denne spådommen bli ugyldig. ETH er fortsatt svært volatil, og vi kan se den presses lavere enn $3000 hvis dagens trender ikke holder.

Når vil ETH nå $4000?

Tidspunktet for ETHs avgjørende bullish-utbrudd vil komme hvis mynten knuser $4000. Faktisk har mange investorer fulgt med på denne prisen de siste fire månedene.

Vel, akkurat nå er det ikke nok til å antyde at ETH vil stige over $4000 på kort sikt. I stedet vil mynten sannsynligvis variere mellom $2700 og $3600. Men dette kan endre seg når vi avslutter 2. kvartal i år. ETH er også spådd å nå $10 000 innen utgangen av 2022.