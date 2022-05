Ethereum (ETH) faller under $2500 – Hva kan du forvente neste gang

Ethereum (ETH) er nå på en full nedadgående trend. Mynten har brutt flere viktige støttesoner og falt under $2500 for første gang på flere uker. Nedgangen følger et bredere utsalg i markedet, og det er sannsynlig at flere tap kommer. Her er de viktigste takeawayene:

ETH er nå fast i en bearish trend og kan tape $2000 i løpet av de kommende ukene.

En trendvending virker usannsynlig, og ETH-innehavere ser ut til å selge raskt.

Hvis mynten taper $2300, vil det være kraftige fall etterpå.

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) – er det noe håp?

Økende frykt for stagflasjon i USA ser ut til å drive mye av salget innen krypto. Investorer behandler også nyheten om at den amerikanske økonomien kan bremse betydelig i år og til og med gå inn i en bitende resesjon.

Under slike økonomiske forhold forventer vi at Ethereum og det bredere markedet vil være svært volatilt på mellomlang sikt. Mens de generelle utsiktene for Ethereum på lengre sikt forblir positive, vil de kommende ukene være brutale.

Etter å ha mistet to viktige støttesoner på $2800 og $2500, svever ETH nå farlig nær sin neste støtte på $2300. Denne sonen har holdt seg sterkt så langt. Men det er veldig vanskelig å forestille seg at prishandlingen vil forbli over $2300 lenge. Etter hvert som trykket øker, vil ETH sannsynligvis falle under $2300 og kort tid etter kan mynten spiral under $2000 på kort tid.

Hva neste for Ethereum-investorer?

De fleste Ethereum-investorer har alltid holdt mynten på lang sikt. Det er ingen grunn til panikk. Denne nedgangen var stort sett forventet. Hvis du fortsatt tror på krypto, er ETH en mynt du ikke har råd til å ignorere. Selv med det nylige salget, kan ETH fortsatt ende 2022 høyere enn det startet. Men i ukene fremover forventer vi at mynten faller kraftig.