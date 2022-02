I begynnelsen av februar så vi hele kryptomarkedet styrke seg kraftig. Ethereum (ETH) var en av de viktigste aktørene som på et tidspunkt nærmet seg $4000. Men det har vært et kraftig fall siden. Enda viktigere, ETH har falt under den avgjørende støttesonen på $2800. Så hvor langt kan bjørner ta dette? Her er noen høydepunkter:

ETH handlet for $ 2734 ved pressetid, en nedgang på omtrent 5 % de siste 24 timene

ETH har også falt under det avgjørende 20-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet

Det er sannsynlig at mynten vil falle til sin neste støtte på $2400 i løpet av de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Prisanalyse og prediksjon

Det er en stor systemrisiko i kryptomarkedet akkurat nå på grunn av spenningene mellom Ukraina, Vesten og Russland. Vi vil sannsynligvis gå inn i en periode med ekstrem volatilitet i markedet de neste ukene, i hvert fall inntil krisen er løst.

Av denne grunn er det veldig vanskelig å lage nøyaktige tekniske spådommer med så store systemiske risikoer som henger over markedet. Imidlertid har i det minste bjørner overtaket på Ethereum.

Vi forventer at mynten faller mot $2400 før okser prøver å finne tilstrekkelig etterspørsel etter litt fart. Dessuten er ETH fortsatt under 20- og 200-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt, noe som tyder på svakhet. Den relative styrkeindeksen viser også en bearish utsikt.

Bør du vurdere Ethereum (ETH) akkurat nå?

Med en kortsiktig bearish utsikt, er dette kanskje ikke det rette tidspunktet for å komme inn i Ethereum (ETH) . Det er faktisk en reell sjanse for å kjøpe seg inn til en veldig god rabatt siden prisen forventes å falle ytterligere.

$2400-merket vil være det perfekte inngangspunktet for både kort- og langsiktige kjøpere. Kortsiktige kjøpere bør håpe å avslutte når ETH spretter tilbake til $2800.