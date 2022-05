Ethereum (ETH) kan kreve tilbake $2500

Ethereum (ETH) har kommet seg de siste dagene etter fall til det laveste nivået på måneder. Mynten er imidlertid klar for et større sprett basert på momentumindikatorer. Men den står fortsatt overfor stor motstand oppover og nedsiderisiko. Her er noen viktige fakta:

ETH tok tilbake 2000 dollar etter å ha møtt et stort salg denne uken

RSI-divergens og glidende gjennomsnittskonvergensdivergens viser tegn til bullish momentum

Men ETH er fortsatt presset under avgjørende motstandssoner

Datakilde: Tradingview

Ethereum (ETH) – Hvordan den vil nå $2500

For øyeblikket virker det ikke som investorer er villige til å kjøpe noen mynter. Dette er et selgers marked, og det er frykt for at krakket vi så denne uken bare er begynnelsen. Til tross for dette tror vi fortsatt at mange mynter vil sprette tilbake på kort sikt, og ETH er en av dem.

Spesielt momentumindikatorer ser ut til å tyde på at Ethereum kommer til å stige. RSI-divergensen og den glidende gjennomsnittlige konvergensdivergensen viser positive bullish tegn. Hvis ETH faktisk er i stand til å holde prisen over $2000, vil en økning mot $2500 være mulig. Det blir imidlertid ikke så lett.

For det første må ETH fortsatt overvinne flere viktige motstandssoner, inkludert sin 50-dagers EMA på rundt $2,349. Også rallyet vi så i det bredere markedet i går kan bli kortvarig. Disse risikoene kan gjøre det vanskeligere for ETH-okser å ta over på kort sikt.

Vil Ethereum gå tilbake til $5 000 i år?

Ethereum ble spådd å gjøre det ganske bra i 2022. Noen analytikere hadde til og med sikte på $10 000 før året var ute.

Men basert på det som har skjedd i markedet de siste månedene, virker det nå usannsynlig at mynten vil oppnå slike høyder. En avkastning på $5000 er imidlertid svært mulig. Men ETH vil lide av svært høy volatilitet før den kommer dit.