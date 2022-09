En av de mest dekkede kritikkene av Ethereum siden opprettelsen i 2015 har vært dens enorme energibruk.

Selv om den ikke er så tung som Bitcoin, bruker den likevel 0,2 % av verdens elektrisitet, og er ansvarlig for mellom 20 % og 39 % av kryptovalutaens strømforbruk som helhet (Bitcoin hevder mellom 60 % og 70 %).

Nå – og fremover – har energiforbruket falt 99,95 % etter den vellykkede gjennomføringen av sammenslåingen. Det er en utrolig prestasjon.

Hva er Ethereum PoW-tokenet?

Gruvearbeidere må derfor finne en annen mynt å utvinne. Noen klamrer seg imidlertid til å håpe at en gaffel av Ethereum vil opprettholde Proof-of-Work-valideringskonsensus som vil tillate dem å fortsette å mine.

PoW-tokenet vil bli mottatt via airdrop til innehavere av Ethereum, men prisen har variert ganske drastisk de siste dagene. Med en topp så høy som $60, handles den nå for tiden til $18.

Hvordan fungerer Ethereum-gruvedrift?

Ethereum-gruvearbeidere har til dags dato brukt kraftige datamaskiner kjent som ASIC-er for å validere transaksjoner. Med staking er dette ikke lenger nødvendig, noe som betyr at deres levebrød er i faresonen. Mange har byttet til andre kryptoer for å fortsette å mine, og effekten av dette kan sees i hash-raten til disse andre kryptoene.

Hash rate er et mål på datakraften på et nettverk, og er en nøkkelsikkerhetsindikator – jo høyere hash rate, jo høyere sikkerhet, ettersom flere gruvearbeidere må bekrefte transaksjoner. For Bitcoin nådde hash-raten rekorden i forrige uke.

La oss zoome inn på dette året, som kan være mer veiledende.

Dette viser at hashhastigheten åpnet året på rundt 170 EH/s, men nå er høyere enn 200 EH/s (og nådde 280 EH/s tidligere denne uken). Dette til tross for at prisen på Bitcoin har stupt fra midten av $40 000 til under $20 000.

Ethereum Classic

Mer interessant er imidlertid oppgangen i hash rate sett på Ethereum Classic. Denne har vært drastisk, og steg fra rundt 50 TH/s forrige uke til over 300 TH/s. Dette peker mot at Ethereum-gruvearbeidere går over til Classic-varianten med utstyret sitt – et mye enklere skifte enn det som ville være nødvendig for å flytte til Bitcoin.

Faktisk har andre mynter også sett oppgang i hash-rate – Monero, Ravencoin, Ergo, for å nevne noen.

For gruvearbeiderne som ikke har vendt seg til alternativer, vil de ha håp om at Ethereum PoW-alternativet tar tak. Ellers vil de sitte igjen med dyre ASIC-er og ingen reell brukssak, nå som Ethereum er Proof-of-Stake ikke lenger genererer gruvearbeiderinntekter.