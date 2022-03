Ethereum-hvaler laster opp med Chainlink (LINK)

I løpet av de siste dagene har Ethereum-hvaler lastet opp med Chainlink (LINK) . Faktisk har LINK gått forbi Yearn Finance som den mest omsatte eiendelen av hvaler. Så hva betyr dette? Og bør du også følge med på disse hvalpengene? Her er noen høydepunkter:

Per nå er LINK den mest omsatte kryptoen av 1000 av de største Ethereum-hvalene.

Dette tyder på at store investorer er positive til LINK på kort og mellomlang sikt.

På pressetidspunktet handlet LINK til $13,24, ned rundt 6% i løpet av de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Hvorfor kjøper ETH Whales Chainlink (LINK)

Det er viktig å huske på at 100 av de største Ethereum-lommebøkene er verdt 1,3 milliarder dollar. Så dette er mennesker med mye penger å kaste rundt på, og alle bevegelser de gjør kan ha en varig effekt på prishandlingen til enhver eiendel. Faktisk har vi sett at den største ETH-lommeboken nå har LINK verdt nesten 168 millioner dollar. Dette er stort, og det tyder på at mynten er bullish.

Chainlink har også gjort store grep. Prosjektet kunngjorde i går at det lanserer støtte for tokeniserte evigvarende byttepooler for Float Capital. Float Capital er basert på Avalanche. Chainlink gjør også store grep på NFT-er i forbindelse med Ethereum. Dette skaper den perfekte blandingen for fremtidig vekst.

Hvorfor du bør kjøpe Chainlink (LINK)

Bortsett fra den nylige utviklingen som vi har fremhevet ovenfor, er det ingen tvil om at Chainlink er et av de viktigste kryptoprosjektene etter markedsverdi. Mynten har stagnert når det gjelder prisbevegelser den siste måneden.

Men dette endrer ikke på noen måte de langsiktige utsiktene til denne mynten. LINK vil være enorm, og det er en av disse myntene enhver kryptoinvestor bør vurdere å ha.