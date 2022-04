Ethereum (ETH) har begynt å konsolidere seg etter å ha handlet stort sett sidelengs hele uken. Mynten har imidlertid mye potensiale, og vi kan se et avgjørende brudd i dagene som kommer. Her er noen av faktaene:

ETH sliter med å opprettholde prisaksjonen over $3000.

Ethereum sitter imidlertid over en sterk støttesone.

Mynten vil bryte ut og kan målrettes mot $3800 på kort sikt.

Ethereums vei til $38000

Til tross for økt salgspress ved begynnelsen av handelen denne uken, har ETH klart å holde seg over den avgjørende $3000-grensen. Mynten er imidlertid i ferd med å konsolideres, og etter en periode med sidelengs handel kan den bryte ut i løpet av kort sikt.

Nøkkelen for okser ville være å knuse forbi motstandssonen på $3125. Når dette skjer, vil ETH sannsynligvis opprettholde en oppadgående bane som presser den til $3800. Men hvis $3000-merket går tapt, vil mynten sannsynligvis falle ytterligere mot $2700 før den prøver å stige igjen.

Momentumindikatorer er nøytrale foreløpig, men RSI presser mer mot et bullish scenario. Vi forventer at RSI vil bli bullish i dagene fremover også. Til tross for denne spådommen, er det viktig å merke seg at oppadgående momentum for ETH er begrenset til $4000. Selv om mynten fortsatt kan teste $4000-prisen i ukene fremover, forventer vi fortsatt en fast avvisning.

Hvordan handle ETH i dette oppsettet?

Som nevnt ovenfor vil nøkkelnivåene være $3000 og $3800. Hvis ETH er i stand til å holde prisen over $3000 ved børsslutt i dag, kan du kjøpe og vente på det bullish utbruddet.

Men hvis $3000 brytes, bør investorer vente til ETH har bunnet på $2700 eller rundt det nivået før de kjøper. Når det gjelder $3800, er dette nivået vår spådom. Vi forventer at ETH faller igjen etter å ha testet $3800, så sørg for å forlate posisjonen din innen den tid.