Live Avalanche-prisen i dag er $88,33 med et 24-timers handelsvolum på litt over en milliard. Tokenet AVAX har steget 13 % de siste 24 timene. Denne guiden deler alt du trenger å vite om Avalanche, om det er en god investering, og de beste stedene å kjøpe Avalanche i dag.

Avalanche er en lag én blokkjede som fungerer som en plattform for desentraliserte applikasjoner og tilpassede blokkjedenettverk. Det tar sikte på å fjerne Ethereum som den mest populære blokkjeden for smarte kontrakter.

Avalanche vil oppnå dette gjennom den imponerende produksjonen på opptil 6500 transaksjoner per sekund uten at det går på bekostning av skalerbarheten.

Avalanche-nettverket består av tre individuelle blokkjeder: X-Chain, C-Chain og P-Chain. Hver kjede har et særskilt formål, som er radikalt forskjellig fra tilnærmingen som Bitcoin og Ethereum bruker.

Avalanche-blokkjeden bruker forskjellige konsensusmekanismer basert på deres brukstilfeller. Avalanche har jobbet med å utvikle sitt eget økosystem av dApps og DeFi. Den har integrert forskjellige Ethereum-baserte prosjekter, for eksempel SushiSwap.

Avalanche jobber kontinuerlig med å forbedre interoperabiliteten mellom sitt eget økosystem og Ethereum, for eksempel ved broutvikling.

Avalanche kan være en levedyktig investering. Husk likevel at kryptovalutaer er svært volatile, selv de største etter markedsverdi. De er utsatt for ville, uforutsigbare prissvingninger i begge retninger.

Wallet Investor finner Avalanche en god langsiktig investering, og forutsier at prisen vil vokse til $180,46 på bare ett år. Dette gir en inntjening på +104 % på bare 12 måneder. Om fem år vil 1 AVAX handles for $588,34.

#Avalanche does more using less, according to research by the Crypto Carbon Research Institute and data from @DefiLlama. Avalanche uses only .0028% of the energy consumed by the Ethereum network and secures $18,454 in TVL per kWh.

Lean more here: https://t.co/DiNcUw9pct pic.twitter.com/QlgTfjyu5C

— Avalanche 🔺 (@avalancheavax) February 14, 2022