ETH-bulls øyner fersk oppgang etter å ha begynt å hente seg inn igjen etter fall til $2650

Ethereums pris har klatret høyere i løpet av de siste 24 timene, og har snudd nedgangen som endte helt nede på $2650 etter en Evergrande-utløst sell-off på tvers av hele kryptomarkedet. Dette kan føre til en periode med gevinstrealisering hvor prisen vil holde seg i regionen $3000-$3300 en liten stund før ny stigning løfter prisene opp til $4000.

Ifølge on-chain analyseplattformen Santiment indikerer Ethereums 7-dagers MA-ratio for markedsverdi-til-realisert-verdi (MVRV) at ETH-prisen er underpriset for øyeblikket. Tallene peker på at de fleste kortsiktige tradere er i tap for øyeblikket, dermed er det sannsynlig at vi ser en oppgang på kjøpersiden som kan føre til ytterligere økning for Ethereums pris.

Kortsiktige prisutsikter for Ethereum

Ethereums bounce-off fra støtten på $2650 har ført til at bulls klatrer på timesgrafen for ETH/USD-paret. Kryptovalutaens stigning innebar blant annet et hopp forbi en bearish trendlinje som har blitt dannet etter nedgangen som begynte 19. september.

Denne stigningen har ført til at ETH ligger godt over 50 SMA-et, og bulls vil sannsynligvis fokusere på å skape en ny støtte nær den horisontale motstandslinjen ved $3100.

Supertrend-indikatoren signaliserer kjøpepress for Ethereum, og dersom kjøpere klarer å komme seg over 1,236 Fib-nivået på $3210 vil den stigende trenden sannsynligvis fortsette.

En vellykket breakout opp til 200 SMA-et (på timesgrafen) vil validere kjøpesignalet og potensielt føre til fersk oppgang for ETH/USD nær $3500. Derfra kan kjøpere sikte seg inn på en ny test av $4000-nivået, og åpne for muligheter for en ny prisrekord innen utgangen av 2021.

ETH/USD timesgraf. Kilde: TradingView

Tekniske indikatorer som også støtter de positive utsiktene er blant annet den parabolske SAR-en nedenfor prisnivået, RSI-en som er i en positiv divergens nær overkjøpt territorium, og MACD-linjen som er over signallinjen og ser ut til å styrkes innenfor en bullish sone.

ETH/USD graf som viser bullish indikatorer. Kilde: TradingView

Fra de tekniske utsiktene vi ser ovenfor, og on-chain-analysen vi nevnte tidligere, så vil tradere sannsynligvis prøve seg på en stigning til $4000 i begynnelsen av oktober. Skulle det gå motsatt retning kan selgere forsøke å teste den kritiske støtten rundt $2800-$2720.

Ifølge den tekniske analytikeren Rekt Capital vil en månedlig avsluttning for Ethereum over $2777 bety at bulls kan «nyte en grønn oktober».