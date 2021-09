ETH/USD har falt lavere og har havnet nedenfor $3000 i det Bitcoins pris også har falt som følge av negativt markedssentiment

Ethereum har falt nedenfor den kritiske støtten ved $3000, med en nedgang på 5,5% i løpet av de siste 24 timene. Nedgangen for ETH kommer samtidig som at Bitcoin (BTC) også har snublet og falt med 3% ned til området rundt $42 150.

Prisutsiktene for Ethereum antyder at bears fortsatt kan dytte prisene lavere, dermed er det ikke usannsynlig at vi ser ETH/USD havne så lavt som $2650. I motsatt fall kan en stigning over $3000 innen slutten av dagen åpne for muligheten til å nå $3500 i løpet av uken.

Ethereums tekniske prisutsikter

Den daglige prisgrafen viser at ETH/USD ligger over 0,5 Fib-nivået i det bulls forsøker å skape nytt momentum opp forbi den kritiske barrieren ved $3000. 100 SMA-et ($2763) gir en viktig buffersone, og indikerer at det er mulig å avslutte dagen over den stigende trendlinjen som begynner å formes.

I så fall vil neste mål være å nå 0,618 Fib-nivået ($3143) og deretter forsøke å komme seg opp til området nær 50 SMA-et ($3298). Dersom denne sonen kan forvandles til et støttenivå kan vi se en økning av nye kjøpsordre som sikter seg inn på $3500, en kritisk reload-sone som per nå ligger nær 0,786 Fib-nivået.

ETH/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

4-timersgrafen for Ethereum viser at ETH/USD ligger nedenfor både 50 og 100 MA-ene, og den skrånende kurven for disse indikatorene tyder på videre press nedover. RSI-en som har havnet nedenfor ekvilibriumlinjen tyder også på at ytterligere tap er mulig.

Fra et teknisk synspunkt kan kjøpere klare å klatre høyere dersom de klarer å forvandle området rundt $2871 til en støttesone. Dette området er markert av 0,5 Fibonacci retracement-nivået for intervallet $1717 til $4023.

Dersom ETH-prisen synker videre kan vi stå overfor en nedgang helt ned til det horisontale ankeret nært $2763. Skulle prisen falle ytterligere vil neste støtte finnes ved de lave nivåene fra 21. september 2021 nært $2650.

ETH/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

Ifølge den tekniske analytikeren Michael van de Poppe kan korreksjonen nedenfor $3000 tyde på at prisutsiktene for Ethereum speiler prisutviklingen fra 2017. I så fall er ETH fortsatt bullish på lang sikt, selv om den nåværende nedgangen kan vedvare en stund til.

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1442493201894440964