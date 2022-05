Ethereum-prisprediksjon for mai 2022

Ethereum-prisen har ikke gått noe sted de siste dagene ettersom investorer ser på den kommende rentebeslutningen fra Federal Reserve. ETH-tokenet handles til $2,805, som er litt under denne ukens høyeste på $2,883. Markedsverdien har falt til rundt 340 milliarder dollar, noe som betyr at investorer har tapt over 160 milliarder dollar i verdi nylig.

Ethereum april gjennomgang

Ethereum hadde en relativt begivenhetsløs ytelse i april. Den største kunngjøringen var at utviklerne utsatte Ethereum-sammenslåingsdatoen fra juni i år til tredje kvartal. Analytikere forventer at det nåværende nettverket og Beacon Chain nå vil slå seg sammen i august eller september.

Sammenslåingsforsinkelsen var en skuffelse for mange mennesker. Imidlertid mener mange investorer at det var en nødvendig handling på grunn av betydningen av oppgraderingen. Historisk sett har en enkelt epoke i et blokkjedenettverk som Ethereum ført til store hacks.

I mellomtiden, som andre kjeder, så Ethereum en utstrømning av total verdi låst (TVL) i nettverket sitt. I løpet av de siste 30 dagene har TVL falt med mer enn 11 % til rundt 110 milliarder dollar. Den klarte likevel å øke sin dominans i bransjen til 55 % ettersom andre kjeder så en dypere nedgang. For eksempel gikk Solana og Fantom ned med over 25 %.

Ethereums prishandling speilet også andre eiendeler. I april falt Nasdaq 100 med mer enn 18 %. I samme periode fortsatte amerikanske obligasjonsrenter å stige mens salget fortsatte. Obligasjonsrentene har et omvendt forhold til prisene. Faktisk klarte rentekurven i april å snu til det laveste nivået siden 2007.

Denne prishandlingen var hovedsakelig på grunn av ordene fra Fed-tjenestemenn. I taler og uttalelser antydet tjenestemenn som Jerome Powell og Mary Daly at banken vil fortsette å heve rentene. Forventningene er at banken vil øke rentene med 0,50 % og starte kvantitative innstramminger.

Ethereum-prisprediksjon

Firetimersdiagrammet viser at ETH-prisen har vært i en jevn nedadgående trend den siste tiden. Den har klart å bevege seg under standard pivotpunkt og 25-dagers glidende gjennomsnitt. Også den relative styrkeindeksen har beveget seg litt under det nøytrale nivået på 50.

Derfor tror jeg at Ethereum-prisen vil synke beskjedent i første del av mai og deretter begynne å vende tilbake siden den haukiske Fed-situasjonen allerede er priset inn. Derfor kan ikke en sprett til $3 200 utelukkes.