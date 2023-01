Ethereum prisprognose vs Metacade: Hvilken er den beste kryptoinvesteringen på lang sikt?

Ethereum prisprognose 2023 ser ut til å begynne å ta seg opp igjen, ettersom investorer forventer en betydelig prisutvikling for ETH-tokenet på lang sikt. Mens Ethereum prisprognose for 2023 er optimistisk, er det ikke den beste kryptoen å investere i akkurat nå.

Hvis presale er noe å gå etter, kan Metacade (MCADE) lett gi vanvittig avkastning i løpet av de kommende årene, noe som gjør den til nummer én beste krypto å investere i for 2023 og videre.

Metacade er uten tvil den beste kryptoen å investere i

Ethereum prisprognose for 2023 ser optimistisk ut ettersom tokenet forventes å begynne å bygge noe fremdrift etter at sammenslåingen fant sted i september 2022. Mens det nåværende bjørnemarkedet forventes å fortsette en stund, forutsier Ethereum prisprognose 2023 en forandring i trenden.

Imidlertid er den beste kryptoen å investere i for 2023 Metacade . MCADE presale ble nylig lansert, og over $ 1 million ble samlet inn på litt over 3 uker siden kunngjøringen. Prosjektet kan raskt bli en nøkkelaktør i GameFi-revolusjonen, og viser stort potensial når det gjelder fremtidig prisutvikling.

Hva er Ethereum (ETH)?

Ethereum er en lag 1 blokkjede og det største økosystemet av desentraliserte applikasjoner (dApps) i Web3. Blokkjeden ble opprinnelig bygget ved hjelp av en proof-of-work (PoW) konsensusmekanisme, men ble nylig oppdatert til en proof-of-stake (PoS) protokoll under sammenslåingen i 2022.

Ethereum sin nye PoS-protokoll gir mulighet for et mer økonomisk blokkjedesystem som krever mindre datakraft og er mindre belastende for miljøet. Den viktigste forskjellen er at mining-prosessen delegeres til solide deltakere som blir oppmuntret til å oppføre seg på en pålitelig måte, i stedet for å bruke et dyrt system der noder konkurrerer om å mine blokker ved å bruke sin grafikkprosessor-kraft.

Ethereum er fortsatt en av de beste kryptoene å investere i, siden det var den første Turing-komplette blokkjeden. Dette har ført til at Ethereum har støttet over 2 000 uavhengige prosjekter, ettersom det har blitt funnet et økende antall brukssaker for blokkjede-teknologi på grunn av Ethereums innovative løsning.

Ethereum prisprognose 2023: Vil ETH nå $ 2 500?

Ethereum prisprognose 2023 er mer optimistisk enn i 2022, da Ethereum fikk en prisreduksjon på 80 %. Det forventes at ETH-tokenet snur denne trenden og kan begynne å klatre tilbake mot sitt forrige toppnivå på $ 4 865.

ETH møter sterk motstand på $ 1 775. Hvis tokenet imidlertid kan bryte gjennom dette prisnivået, er neste mål $ 2 500 for Ethereum prisprognose 2023.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade, som er den beste kryptoen å investere i nå, er en omfattende spillplattform som bringer klassiske titler i arkadestil inn i blokkjeden. Alle Metacade-spill har en integrert opptjeningsmekanikk, slik at spillere kan tjene mens de spiller noen av de heteste titlene i GameFi-sektoren.

Plattformen er bygget av spillere, for spillere, og har som mål å bli et knutepunkt for Web3-fellesskapet. Metacade kan drive innovasjon i blokkjede gaming-univers gjennom sitt Metagrants-program, og vil også gi brukere sjansen til å kickstarte en karriere i Web3.

Hvordan fungerer MCADE?

Metacades Play2Earn -arkade vil tilby en rekke forskjellige spill for fellesskapet. Den kan tiby både tilfeldig spilling og gaming på konkurransenivå, siden brukere også vil kunne delta i turneringer med betalt inngang for sjansen til å vinne spennende MCADE-premier.

Create2Earn-mekanikken vil belønne brukere for å dele verdifull informasjon og bidra til Metacade -fellesskapet. Bidrag kan inkludere deling av alfa, poste spillanmeldelser eller samhandling med andre medlemmer, ettersom Metacade har som mål å stimulere til en livlig plattform som er full av nyttig informasjon om Web3.

Metacade vil også introdusere en jobbtavle i 2024. Denne funksjonen har til hensikt å koble brukere mot jobbmuligheter med Metacade sine partnerprosjekter innen Web3. Brukere vil også ha sjansen til å fullføre oppgaver, søke om kortvarige jobber eller få frilansroller gjennom Metacade-plattformen, der innsatsen blir betalt i krypto.

Metacade ønsker å øke det generelle innovasjonsnivået i GameFi-sektoren gjennom sitt Metagrants-program. Dette vil gi fellesskapet sjansen til å stemme på de beste nye blokkjedebaserte spillene hvor Metacade vil gi tidlig finansiering for å støtte utvikling og bringe eksklusive titler til arkade-plattformen.

Vil MCADE nå $ 5?

Metacade har et ekstremt høyt potensial, noe som gjør presale til en sjelden mulighet. MCADE er den beste kryptoen å investere i nå, spesielt siden presale lanserer MCADE til en lav pris for de som investerer tidlig.

Den langsiktige prisprognosen for MCADE plasserer den ved siden av de største GameFi-prosjektene i gaming-universet, med $ 5 som et nøkkelmål for 2025. I 2023 kan MCADE treffe $ 1-nivået når den på sikt begynner å få fart. Metacade er uten tvil den beste kryptoen å investere i på dagens prisnivå.

Er MCADE verdt å kjøpe?

Metacades $ 5-mål er en prisøkning på 250x fra slutten av presale, så det er absolutt et sterkt tillegg til enhver investeringsportefølje, og av mange grunner den beste kryptoen å investere i for 2023. På den annen side kan Ethereum prisprognose for 2023 øke med 2x, med opptil 10x avkastning for det neste krypto-oksemarkedet.

For investorer som ønsker å kjøpe seg inn i MCADE presale, er det verdt å vite at prisen stadig stiger. MCADE ble opprinnelig lansert på $ 0,008, men vil klatre til $ 0,02 før slutten av prosessen, noe som gir investorer begrenset tid til å engasjere seg før den begynner å nå et høyere prisnivå.