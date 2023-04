Ethereum sin prisprognose for mai. Vil Shanghai Split øke ETH, eller er Metacade et bedre investeringsalternativ?

Ethereum er vel ansett som en standhaftig krypto over hele bransjen og forblir til syvende og sist den ledende leverandøren av blokkjede-nettverkstjenester for en rekke desentraliserte apper (dApps), DeFi og GameFi-plattformer. Ethereum-nyhetene surrer med plattformens nå fullførte Shanghai-oppdatering i hælene på «The Merge», med analytikere som grubler over hva Shanghai Split vil gjøre med Ethereum sin prisprognose i 2023.

Mens Ethereum-nyhetene dominerer, har Metacade sitt nylige partnerskap med MetaStudio og den vellykkede myntnoteringen på Uniswap bygget videre på fremdriften som ble oppnådd under plattformens utrolige presale-prosess. Analytikere våkner nå opp til Metacade sitt potensial, og mange spør hva som er det beste investeringsalternativet i år, MCADE eller ETH?

Hva er Shanghai Split?

Shanghai er en vellykket oppgradering som ble aktivert onsdag 12. april, og lar investorer som har satset ETH-beholdningen sin på nettverket begynne å ta ut penger for første gang.

Hovedtrekket til Shanghai er å fullføre Ethereum sin overgang fra den uhåndterlige, dyre og miljømessig usunne proof-of-work (PoW) konsensusmekanismen til den billigere, mer fleksible og miljøvennlige proof-of-stake (PoS) mekanismen for å godkjenne transaksjoner. Dette betyr at Ethereum ikke lenger trenger energikrevende blokkjede-minere og tilhørende maskinvare, og gjenåpner den bredere debatten rundt miljøpåvirkningen av P.O.W-kryptoer.

Ethereum (ETH) sin prisprognose 2023

Virkningen av Shanghai Split på prisen på Ethereum er fortsatt ukjent. Analytikere og investorer har imidlertid gitt uttrykk for sine bekymringer over de potensielle implikasjonene i nyhetsartikler om Ethereum. I tillegg er mange investorer bekymret for at muligheten til å trekke ut ETH som er satset kan ha en negativ innvirkning på prisprognosene i år.

Mens den nåværende Ethereum-prisprognosen i mai forblir optimistisk, (ETH forventes å stige over $ 2500-nivået ved slutten av året), er markeder og investorer likevel forberedt på at prisprognosen vil justeres ned som en konsekvens av den mulige utgivelsen av ETH som ikke er satt inn på børsene.

Hva er Metacade?

Metacade er en helt ny GameFi-plattform med høye ambisjoner om å bygge verdens mest omfattende online gaming-arkade. Metacade sitt primære mål er å gi fellesskapet tilgang til den bredest mulige spillopplevelsen for å maksimere det totale adresserbare markedet (TAM).

Plattformen vil dreie seg om et blomstrende fellesskap bygget av spillere, utviklere og kryptofans som et knutepunkt for likesinnede individer som kan sosialisere og samarbeide for å presse Metacade til større høyder og bidra til å skape innovasjon i den bredere Web3-spillsektoren. Mens spillere kan tjene inntekter gjennom plattformens enestående play-to-earn (P2E)-mekanikk, er dette bare en del av et omfattende belønningssystem som overgår andre GameFi-titler.

For eksempel blir brukere oppmuntret til å bidra til fellesskapsbygging ved å få belønninger hver gang de legger ut sosialt innhold i form av alfa, spillanmeldelser og bidrag til fora og nettprat. I tillegg har Metacade en funksjon som muliggjør tokens som innsats der brukere kan få en passiv inntekt og samtidig investere i plattformens fremtid.

Disse funksjonene gir Metacade eksepsjonelle nivåer av nytteverdi innebygd i MCADE-mynten. I tillegg til dette vil plattformens overgang til å bli en fullstendig desentralisert autonom organisasjon (Dao) bygge styringsrett inn i tokenet.

En viktig del av denne delegeringen av makt til fellesskapsmedlemmene er den banebrytende Metagrants-ordningen, der spillutviklere kan søke om kryptotilskudd for å støtte opprettelsen av eksklusive nye spill for Metacade. Stemmeretten tildeles MCADE-mynteiere som kan stemme på sine favorittideer. Konseptene med flest stemmer kan motta et tilskudd fra plattformens sentrale kasse, som dermed vil hjelpe plattformen med å utvikle seg.

Metacade (MCADE) sin prisprognose 2023

Det er mye å glede seg over når man ser på prisprognosene for MCADE i år. Med den allerede vellykkede noteringen på Uniswap til $ 0.022, ser de forestående noteringene på Bitswap og MEXC i april og begynnelsen av mai ut til å gi MCADE et løft.

I tillegg vil Metacade sin forpliktelse til å utbetale belønninger i MCADE bidra til å opprettholde flyten av tokens i økosystemet, holde etterspørselen høy og dermed presse prisen høyere. Dette, kombinert med lanseringen av nye spill og funksjoner i løpet av de kommende ukene og månedene, kan sende MCADE utover $ 0.50-nivået innen utgangen av året, en pris som vil gi mer enn 50x avkastning for investorer som kjøpte til prisen på $ 0.008 under presale-prosessen.

ETH vs. MCADE: Hva er den beste investeringen i år?

De nylige Ethereum-nyhetene har gjort investorer nervøse for verdien av beholdningen sin. Selv om dette ennå ikke har filtrert seg inn i Ethereum sin prisprognose for 2023, er det stor sjanse for at analytikere vil begynne å revidere sine Ethereum-prisprognoser nedover i løpet av de kommende ukene og månedene hvis Shanghai-oppgraderingen og muligheter til uttak av token vil ha effekt på verdien av ETH.

Det er ingen slik usikkerhet rundt fremtiden til MCADE. Tvert imot, med den forestående noteringen på flere børser nært forestående, vil plattformen nå et bredere publikum og øke etterspørselen etter tokens. Disse nye oppføringene, kombinert med utvikling av nytteverktøyet til MCADE i år, gjør det til et klokt investeringsvalg for 2023.