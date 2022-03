Finansieringsrunden ble ledet av Andreessen Horowitz' a16z og det store krypto-VC-firmaet Paradigm.

Optimism, en lag 2-skaleringsløsning på Ethereum-nettverket, har sikret $150 millioner i en serie B-finansiering, annonserte blokkjede-plattformen torsdag.

Tungvekts kryptoinvestorer Andreessen Horowitz (a16z) og Paradigm ledet finansieringsrunden. Firmaet la til detaljer delt via et Medium-innlegg at finansieringsrunden hadde blokkjedefirmaet til en verdi på 1,65 milliarder dollar.

After over a year on mainnet, our milestones keep adding up: $1B in gas fees saved for users, thousands of smart contracts deployed, three separate forks…

And now: funds raised to the tune of $150M, giving us runway to keep shipping rain or shine.https://t.co/pBC2jmXtnh

— Optimism 🔴✨ (@optimismPBC) March 17, 2022