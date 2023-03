Ethereum-skaper Vitalik Buterin har store forhåpninger til Ethereum sin pris i 2023, men AltSignals sitt nye token vekker interesse

Ethereum sin prisprognose blir stadig mer optimistisk etter Vitalik Buterins nylige kommentarer om nettverket. Det gjenstår imidlertid å se om Ethereum kan utkonkurrere AltSignals ($ASI) sitt krypto-presale, da det nye tokenet er et spennende initiativ som vil tjene et stort eksisterende Web3-prosjekt.

Vitalik Buterins optimistiske spådommer for kryptomarkedet

Vitalik Buterins spådommer for kryptomarkedet er en optimistisk Ethereum-prisprognose de kommende årene. I en nylig podcast-opptreden fremhevet Buterin lanseringen av Ethereum under bjørnemarkedet i 2015, lanseringen av Uniswap i 2018 og fullføringen av The Merge i 2022 som viktige teknologiske fremskritt som har og vil flytte industrien mot mass adoption.

Prognosene for kryptomarkedet fra Vitalik Buterin har produsert det største økosystemet av desentraliserte applikasjoner (dApps) siden Ethereum ble lansert i 2015. Ethereum sin prisprognose vokser stadig mer med hver markedssyklus, ettersom spådommene for kryptomarkedet anslår at Ethereum-økosystemet vil forbli det største økosystemet i Web3 .

Hva er Ethereum?

Ethereum (ETH) var den første Turing-komplette blokkjeden. Dette betyr at den kan støtte smarte kontrakter og utvikling av dApps, noe som har ført til at over 2000 uavhengige blokkjedeprosjekter er bygget på Ethereum-nettverket.

Ethereum brukte opprinnelig en proof-of-work konsensusmekanisme. Dette forårsaket overbelastning på nettverket etter hvert som det vokste, noe som førte til lave transaksjonshastigheter og dyre gassavgifter. I 2022 gikk Ethereum over til en proof-of-stake konsensusprotokoll som reduserte blokkjedens energikostnader med 99 %.

Ethereum sin prisprognose: Kan ETH nå $ 2500 i 2023?

Ethereum sin prisprognose er optimistisk, i tråd med resten av prognosene for kryptomarkedet. Etter å ha steget 60 % fra sine nylige bunnivåer, sikter Ethereum sin prisprognose å nå høyere nivåer før slutten av 2023.

ETH har et viktig motstandsnivå på $ 2400 prisnivå. Ethereum sin prisprognose forutsier at ETH vil slite med å bryte gjennom denne motstanden før slutten av 2023, da den kan gå tilbake før den når $ 2500.

De bredere prognosene for kryptomarkedet forblir positive på lang sikt i Ethereum sin fremtid. Kryptoprognosene for Ethereum-nettverket, som tar lag 2-skaleringsløsninger og tusenvis av uavhengige dApps i betraktning, vil plassere Ethereum sin prisprognose til over $ 10.000 på sikt.

What is AltSignals?

AltSignals er en bransjeledende tradinggruppe som har delt nøyaktige prognoser for kryptomarkedet blant medlemmene siden 2017. Prosjektet hjelper alle til å bli en ekspert-trader ved å dele lukrative tradingmuligheter på daglig basis.

AltSignals hjelper både nybegynnere og profesjonelle. Nye tradere kan minimere læringskurven når de legger ut på sin krypto tradingreise, mens profesjonelle kan maksimere avkastningen.

AltSignals har allerede hjulpet enkelte medlemmer med å øke porteføljen sin 10x i 19 av 32 måneder med AltAlgo™ -verktøyet. Nå tilbyr prosjektet en utvidet pakke med blokkjedetjenester og lanserer ASI-tokenet for å få det til.

Hvordan fungerer $ASI?

Eiere av ASI-tokens vil ha tilgang til AltSignals sitt nye ActualizeAI-verktøy som vil kombinere avansert kunstig intelligens-teknologi for å levere tradingsignaler uten sidestykke. Maskinlæring, naturlig språkprogrammering (NLP) og prediktiv modellering vil bli brukt til å analysere komplekse markedsdatasett. Verktøyene vil ta en rekke indikatorer, inkludert sentimentanalyse av markedet, og bestemme det beste inngangsnivået for lønnsom kryptotrading.

ASI-tokenet kan også brukes til å få tidlig tilgang til presale og privatsalg i kryptomarkedene. Etter AltSignals sin svært vellykkede langsiktige rekorddeling av prognoser for kryptomarkedet, kan denne funksjonen gi betydelig avkastning for alle deltakere.

$ASI kan også brukes til å få adgang til AI Members Club. AI Members Club er der de nyeste AI-drevne tradingverktøyene vil bli delt mellom medlemmene. Ved å eie ASI-tokenet kan brukere få tilgang til disse verktøyene før de lanseres for publikum og få en fordel over prognosene for kryptomarkedet.

Kan $ASI nå $ 1 i 2023?

ASI-tokenet er unikt ved at den lanseres til et stort eksisterende fellesskap og representerer et svært vellykket blokkjedeprosjekt. Ettersom AltSignals lanserer et revolusjonerende nytt AI-handelsverktøy, er AltSignals krypto-presale potensielt en svært lukrativ investeringsmulighet.

Tidlige deltakere i $ASI krypto-presale kan forvente stor langsiktig avkastning. Dette er fordi presale er det tidligste investeringsstadiet – noe som betyr at $ASI ennå ikke har blitt lansert på børser. Med deflasjonær tokenomics ser $ASI ut til å stige etter hvert som flere mennesker blir oppmerksomme på plattformen og når fellesskapsmedlemmer deler suksessen med ActualizeAI tradingsignaler.

Ved utgangen av 2023 har $ASI et prismål på $ 1 – en prisøkning på 45x fra slutten av presale. $ASI forventes å overgå Ethereum sin prisprognose, ettersom den vil gå inn i price prediction når den er gjort tilgjengelig på digitale aktivabørser.

AltSignals vs. Ethereum prisprognose: Hvilken er verdt å kjøpe?

$ASI sitt krypto-presale forventes å gi stor avkastning fra dagens prisnivå. AltSignals-prosjektet kombinerer verdensledende teknologier, både blokkjede og kunstig intelligen s, for å hjelpe fellesskapet med å tjene penger på nett.

Siden prosjektet er i sitt tidligste investeringsstadium gir dette et enormt potensial for avkastning. $ASI forventes å overgå ETH som et resultat, men begge tokens er gode tillegg til en investeringsportefølje. Sørg for å sjekke ut $ASI sitt krypto-presale før prisen stiger for mye, siden verdien av $ASI stiger fra $ 0.012 til $ 0.02274 i løpet av prosessen.