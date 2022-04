Ethereum versus Cardano: Hva er et bedre kjøp?

Ethereum og Cardano er noen av de mest kjente blokkjedene i bransjen. De er også noen av de største, med Ethereum som har en markedsverdi på mer enn 351 milliarder dollar. Cardano har en markedsverdi på over 28 milliarder dollar og er den åttende største kryptovalutaen i verden. I denne sammenligningen mellom Ethereum og Cardano vil vi identifisere det beste kjøpet mellom de to.

Dette taler for Ethereum

Ethereum er et dynamisk blokkjedeprosjekt som hjelper folk med å bygge alle typer desentraliserte applikasjoner (dApps). Noen av de mest populære dAppene er innen desentralisert finans (DeFi), ikke-fungible token (NFT) og spillindustrien.

Det er flere grunner til at Ethereum er bedre enn Cardano. For det første har den en bedre merkevaregjenkjenning med tanke på at den var blant de første kryptovalutaene som ble etablert. Som sådan er det den nest mest populære kryptovalutaen etter Bitcoin.

For det andre har Ethereum det største økosystemet i blokkjedeindustrien. DeFi-appene har en total verdi låst (TVL) på over 120 milliarder dollar, noe som gir den en markedsdominans på over 52 %. Den har også en ledende markedsandel i bransjer som ikke-fungible tokens (NFT) og spill. Noen av de mest populære plattformene i bransjen som OpenSea, Bored Ape Yacht Club og Decentraland bruker Ethereum.

Endelig er Ethereum i en overgang til å bli et proof-of-stake (PoS) nettverk. Sammenslåingen av det nåværende Ethereum og Beacon Chain vil skje i tredje kvartal i år og vil bidra til å overføre nettverket til det raskere proof-of-stake-nettverket. Slik kjøper du Ethereum .

Dette taler for Cardano

Den neste delen av sammenligningen av Ethereum vs Cardano ser på sistnevnte. Cardano er et lignende blokkjedeprosjekt som tilbyr høye hastigheter og lavere transaksjonskostnader. I motsetning til Ethereum, ble det bygget ved å bruke en proof-of-stake (PoS) konsensus.

Mens Ethereum har et større økosystem, er det flere grunner til at noen analytikere mener at Cardano er en bedre investering. For det første er det en relativt ny plattform som har millioner av fans globalt. Faktisk viser on-chain data at Cardano har noen av de mest aktive innehaverne på markedet.

For det andre, siden Cardano er en nyere plattform, mener analytikere at den har en lengre rullebane for suksess enn Ethereum. De ser på Ethereum som en moden plattform hvis vekst vil være begrenset.

For det tredje vokser Cardanos økosystem, og antallet utviklere som bygger i det øker. Noen av de beste appene i økosystemet er SundaeSwap og MinSwap. Slik kjøper du Cardano .

Cardano mot Ethereum

Etter min mening tror jeg at Ethereum er et bedre kjøp enn Cardano på grunn av det sterke økosystemet og den pågående overgangen til Ethereum 2.0. Et raskere og billigere Ethereum vil fjerne insentivet for utviklere til å bygge på alternative kjeder.