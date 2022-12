Ethereum vs. Ethereum Classic? Metacade (MCADE) ser ut til å være den bedre kryptoinvesteringen

Ethereum og Ethereum Classic er to av de mest kjente prosjektene i kryptoverden. Men hvis du spør, «bør jeg investere i Ethereum eller Ethereum Classic?», da kan det være lurt å tenke seg om. Et nytt prosjekt kalt Metacade tar sikte på å dominere en av de raskest voksende næringene på planeten, og det ser veldig sannsynlig ut at det vil være et mye bedre investeringsvalg enn ETH eller ETC innen krypto.

I denne artikkelen skal vi se på hvorfor du kanskje bør vente med Ethereum og Ethereum Classic, og heller bør vurdere en investering i Metacade mens det fortsatt er i presale.

Ethereum (ETH) faller etter sammenslåingen, møter hard konkurranse

Til tross for Ethereums status som det nest mest verdifulle kryptotokenet på markedet, har verdien skuffet investorene etter en nylig nedadgående trend. Etter Ethereums oppgang til $ 2030 i midten av august har ETH falt for å lande på rundt $ 1300.

Dette var delvis på grunn av et tilfelle av «kjøp ryktet, selg nyhetene» etter at Ethereum-fusjonen fant sted 15. september, noe som fikk ETH til å falle over -26 % den påfølgende uken. Mindre kunnskapsrike investorer antok at transaksjonshastigheter og gebyrer plutselig ville forbedre seg over natten, men dette har ikke vært tilfelle, noe som selv Ethereums utviklere advarte om.

Med den tilsynelatende mangelen på fordeler Ethereum-sammenslåingen har gitt den gjennomsnittlige brukeren, kombinert med prosjekter som allerede tilbyr mye lavere avgifter og raskere hastigheter (som Polygon og Solana), ser det stadig mer sannsynlig ut at Ethereum vil fortsette å synke for å så å teste et nivå rundt $ 1100-området.

ETH Classic (ETC) henger etter sine mer vellykkede søsken

Ethereum Classic er den originale versjonen av Ethereum, opprettet etter at en del av fellesskapet valgte å ikke ville endre Ethereum-kjernekoden. En av de viktigste forskjellene mellom de to er at Ethereum Classic fortsatt bruker proof-of-work konsensusmekanismen, mens Ethereum nå bruker proof-of-stake etter sammenslåingen.

I likhet med Ethereum kan Ethereum Classic håndtere smarte kontrakter, slik at den kan kjøre dApps. Men mens Ethereum kan skryte av over 4000 dApps, ifølge State of the dApps, er Ethereum Classic grunnlaget for bare 45 dApps, dette bekreftes av nettstedet til Ethereum Classic .

Noen ser ikke på Ethereum Classic som en smart kontraktsplattform, men som en måte å lagre verdier på, gitt dens faste beholdning. Men når Bitcoin tjener nøyaktig samme formål er det vanskelig å finne hvilken verdi Ethereum Classic faktisk tilbyr investorene.

Hva er Metacade (MCADE)?

Metacade er en platform med må oml å være en komplett løsning for alt innen GameFi . Det er et sted hvor spillere kan snakke sammen, spille de nyeste Play2Earn-spillene og øke inntekten ved å gjøre det de elsker i en livlig fellesskapssetting.

For å forstå hvorfor Metacade snart kan være din neste beste kryptoinvestering, må vi se på hvorfor du bør vurdere å investere i GameFi i utgangspunktet. Den digitale verdenen blir raskt mer desentralisert, og en av bransjene som vil oppleve den største endringen er spillbransjen.

Den tradisjonelle spillindustrien har vist at den er langt mer interessert i fortjenesten til aksjonærene enn spillerne som faktisk spiller spillene deres. Dette har ført til at mange titler nå har kjedelige elementer av Pay2Win og mikrotransaksjoner som ser ut til å stjele verdi fra spillere uten å gi mye tilbake.

Av denne grunn forventes GameFi å ekspandere 10 ganger raskere enn tradisjonell spilling innen 2025, ifølge Crypto.com. Med Metacade som posisjonerer seg som det sentrale knutepunktet for GameFi, vil brukerbasen, og derfor MCADE-tokenet, sannsynligvis vokse i en utrolig hastighet ettersom flere spillere strømmer til for å bli med i spillrevolusjonen.

Hvorfor er Metacade (MCADE) en bedre kryptoinvestering?

Noe av det som gjør Metacade så spesielt er dens fellesskapssentriske visjon. Metacades plan er å bygge en plattform hvor du finner anmeldelser, poengtavler og oppskrifter som gjør det mulig for alle, uansett bakgrunn, å komme i gang med Play2Earn-spilling. Metacade vil også være vert for den mest spennende GameFi-alfaen som viser deg nøyaktig hvordan du kan maksimere inntekten din mens du spiller Play2Earn-spill.

De som legger ut anmeldelser og beste tipsene blir belønnet med MCADE-tokenet for deres rolle i å hjelpe andre med å komme seg videre. Faktisk tilbyr Metacade flere måter å tjene på plattformen sin. Det er vanlige premietrekninger og turneringer, samt beta-testmuligheter du kan tjene mens du bruker Metacades innebygde testmiljø.

I 2024 lanserer Metacade stillingsannonser hvor du vil kunne finne arbeid som spenner fra enkle småjobber til praksisplasser og lønnede stillinger med selskaper som leder an innen Web3-innovasjon. Hvis du ønsker å starte en livslang karriere i GameFi kan Metacade være løsningen.

En av de mest spennende kommende funksjonene til Metacade er Metagrants. Metagrants er en måte for spillere å ta tilbake noe av makten fra spillstudioer med milliarder dollar ved å la spillerne selv direkte finansiere de neste Play2Earn-titlene de vil spille.

Metagrants er tilskudd gitt i MCADE-tokens til spillutviklerne som vinner flest stemmer i Metagrant-konkurranser. Disse konkurransene vil inneholde dusinvis av potensielle spill – men med bare én vinner. I fremtiden planlegger Metacade å tilby disse fellesskapsstøttede titlene plass i sin virtuelle arkade.

Investering i Ethereum (ETH) eller Ethereum Classic (ETC) vs. Metacade (MCADE)

Ethereum har møtt hard konkurranse og mangel på etterspørsel for ETH etter sammenslåingen, så det er det usannsynlig at det er den beste kryptoinvesteringen akkurat nå. Når det gjelder Ethereum Classic, er det vanskelig å se et reelt brukstilfelle utenfor en rent spekulativ eiendel. Begge tokens har sine egne fordeler, men fremtiden deres virker usikker på dette tidspunktet.

Sammenlign det med Metacade, et nylansert prosjekt som er posisjonert til å være ledende i en bransje som vil vokse raskt i løpet av de neste årene. Det er flere funksjoner som sannsynligvis vil tiltrekke seg tusenvis, om ikke hundretusener av brukere som er lei av den nåværende tilstanden til spillindustrien. Hvis Metacade kan klare sin visjon vil den snart bli en av de best presterende tokenene i 2023.

Og det finnes ikke et bedre tidspunkt å kjøpe enn akkurat nå. Siden Metacade fortsatt bare er presale fase 1, kan du skaffe deg 125 MCADE-tokens for $ 1. I den siste fasen av presale, fase 8, vil du bare kunne kjøpe 50 MCADE-tokens for $ 1. Hvis du ønsker å ta del i veksten til GameFi-industrien og Metacade som en leder i denne bransjen, så er dette din store mulighet.