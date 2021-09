ETH/USD virker klar for ny oppgang etter å ha kommet seg over en viktig støttesone, men det kan gå motsatt vei om de pessimistiske tekniske indikatorene blir bekreftet i løpet av de neste dagene

Ethereums pris ligger i skrivende stund rett under $3400, og kryptovalutaen har steget med 2,9% i følge tall fra CoinGecko.

De umiddelbare utsiktene tyder på at bulls kan se ytterligere økning på kort sikt, særlig etter at Ethereum-nettverket klarte å unngå et ondsinnet angrep tirsdag. Selv om angrepet mislyktes virker det som at det satt en støkk i enkelte og førte til noe salg, resultatene av dette så vi i Ethers prisbevegelser onsdag morgen.

Det samme skjedde med Solana (SOL) etter at nettverket opplevde en lengre nedetid og en opphopning av transaksjoner. Hendelsen bidro til at SOL-prisen sank helt ned til $145 før den hentet seg inn igjen til rett over $160.

Prisutsikter for Ethereum

Ethereums pris klarte et øyeblikk å klatre over $3400, og bulls ser ut til å være i kontroll etter å ha siktet seg inn mot nye høyder på $3450. De positive utsiktene vedvarer, men den påfølgende nedgangen til $3360 ser ut til å ha oppmuntret til noe salg.

Som vi kan se i 4-timersgrafen har bulls klart å hente seg inn over 200 SMA-et ($3371) og den synkende trendlinjen. Den største utfordringen nå blir å konsolidere økningen over det nærmeste støttenivået ved 50 SMA-et ($3384).

Dersom ETH/USD klarer å komme seg over $3400 igjen vil neste mål være ved 50% Fib-nivå for intervallet mellom $3974-$3015, som nå ligger på $3494. Andre kortsiktige mål vil være 61,8% Fib-nivå ($3607) og 76,8% Fib-nivå ($3768).

ETH/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

De tekniske utsiktene for 50- og 200 MA-ene tilsier dog at Ethereum-bulls kan møte økt press i løpet av de neste dagene. Dette på grunn av en potensiell dannelse av et death cross dersom prisen faller under 200 SMA-et.

I dette scenarioet kan ETH/USD potensielt måtte teste den horisontale støttelinjen nær $3350. Andre mål for bears på kort sikt vil være 23,6% Fib-nivå ($3241) og enda en horisontal støttelinje nær $3200.