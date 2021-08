Prisutsiktene for ETH kan tyde på et bullish brudd gjennom kritisk motstandsnivå og en prisøkning opp til over $4000

Prisen på Ethereum har klatret over motstandsnivået på $3350 i det bulls forsøker å ta ETH/USD tilbake til nivået vi sist så 19. mai, da kryptovalutaen gikk for over $3400.

Selv om presset som førte til at Ether sank helt ned til $3100 i løpet av helgen fortsatt er tilstede, så kan det se ut til at usikkerheten i den daglige grafen, skapt av den nylige økningen, kan føre til at kryptomarkedets nest største kryptovaluta kan nå sitt høyeste nivå siden midten av mai.

I skrivende stund ligger Ethereums pris nær $3352, dermed ligger ETH/USD-paret rett over motstandslinjen i det stigende triangelmønsteret.

Ethereum opplever økt institusjonell kapitalinnstrømming

Økningen i prisen på Ether kommer samtidig som at altcoin-markedet har sin andre uke på rad med kapitalinnstrømming, i følge informasjon fra kapitalforvalter CoinShares.

Ifølge selskapets ukentlige rapport som ble publisert i går har altcoin-baserte verdier registrert en innstrømming på $24 millioner, en økning fra $21 millioner forrige uke. Ethereum registrerte en innstrømming på $17,2 millioner, og representerer nå 25% av alle aktiva under forvaltning (AUM).

Bortsett fra Ethereum har også andre altcoins hatt innstrømminger for andre uke på rad, Cardano (ADA) og Solana (SOL) registrerte innstrømminger på henholdsvis $10,1 millioner og $2,7 millioner.

Den økte innstrømmingen i digitale investeringsprodukter antyder et bullish sentiment hos de institusjonelle altcoin-investorene, og prisene for Ethereum og Cardano kommer sannsynligvis til å øke i takt med at etterspørselen øker.

Prisutsikter for ETH/USD

ETH/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Om man tar en kikk på den daglige prisgrafen ser man at Ethereums pris har brutt gjennom motstandslinjen fra det stigende triangelmønsteret, med en barriere på $3328. Prisen har gått noe ned fra dagens høyeste nivå på $3374, det samme nivået bulls slet med å komme seg over den 23. august.

Dersom bears klarer å snu motstandsnivået til et støttenivå kan det neste målet ligge på rundt $3448, og deretter $3718. Videre kjøpepress kan øke prisen ytterligere mot $4000.

Skulle det gå motstatt vei kan ETH/USD teste støttenivået i triangelmønsteret, som er det samme nivået som 20 EMA-et rundt $3157. Under dette nivået må bears være nødt til å fokusere på den horisontale støtten ved $2900, og deretter 50 MA-et rundt $2716.