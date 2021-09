Porteføljen inkluderer flere store kryptovalutaer innen DeFi-sektoren, blant annet Ethereum (ETH), Uniswap (UNI), aave (AAVE) og Chainlink (LINK)

eToro, en ledende investerings- og tradingplattform med hovedkontor i Storbritannia, har annonsert et nytt investeringsprodukt som inkluderer flere store kryptovalutaer innen DeFi-sektoren.

Ifølge eToro får investorer som ønsker å investere i flere av de ledende DeFi-prosjektene nå muligheten til å gjøre dette via plattformens nye produkt, DeFi Portfolio,

I kunngjøringen la eToro til:

«Både smartkontrakt-blokkjeder og et utvalg ledende protokoller er inkludert i porteføljen, dermed blir du eksponert for alle aspekter ved DeFi — fra Uniswap til Yearn og mye mer.»

Helt konkret vil investorer kunne investere i ett produkt som er eksponert for 11 prosjekter. Disse inkluderer store kryptovalutaer som ETH, LINK, UNI og AAVE.

I porteføljen finner man også Yearn.finance (YFI), Compound (COMP), Decentraland (MANA), Basic Attention Token (BAT), Maker (MKR), Polygon (MATIC) og Algorand (ALGO).

Dani Brinker, eToros sjef for porteføljeinvesteringer, sa i en uttalelse at DeFi-sektorens kraftige vekst har åpnet for mange muligheter for investorer. Det at det stadig dukker opp nye prosjekter hver eneste dag kan gjøre det utfordrende for nye investorer å velge ut de beste prosjektene.

Dermed oppsummerte han eToros rolle i markedet som noen som skal hjelpe investorer med å velge, og med å spre risikoen. Han la til:

«Ved å samle et utvalg kryptoprosjekter i en DeFi Portfolio gjør vi det tunge arbeidet, og lar kundene eksponeres og spre risikoen sin over et bredt spekter av kryptovalutaer.»

Tilgang til porteføljen starter med et minimumsinnskudd på $1000, og investorer får tilgang til relevante verktøy og grafer hvor de kan holde øye med produktets resultater.