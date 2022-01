Handelsplattformen eToro kunngjorde at den vil legge til tre nye kryptoaktiva til investeringsplattformen: Fetch.ai (FET), Synthetix (SNX) og REN Protocol (REN). Akkurat nå handleS FET og REN til henholdsvis $0,459 OG $5 og har hatt en gevinst på henholdsvis 2%, hvorav 1% de siste 24 timene. REN handles for $0,422 og tapte 3% av verdien i dag. Med introduksjonen av disse tre nye eiendelene tilbyr plattformen over 2000 forskjellige finansielle eiendeler inkludert aksjer, krypto og ETFer.

Fetch.ai fokuserer på kunstig intelligens

Fetch.ai (FET) er en blokkjedeprotokoll fokusert på kunstig intelligens (AI) og å bygge et maskinlæringsnettverk med åpen tilgang. Målet med prosjektet er å muliggjøre smart infrastruktur bygget rundt en desentralisert digital økonomi. Teknologien hjelper brukere med å automatisere en rekke oppgaver i DeFi, for eksempel å ta ut likviditet fra pools på DeFi-børser som Uniswap. Tokenholdere kan stemme på oppdateringer i systemet og kan også bruke det til å drive sine egne Fetch-programmer.

Ren lar forhandlere koble seg til desentraliserte applikasjoner

Ren (Ren Redes Energeticas Nacionas) kobler sammen tradere og desentraliserte applikasjoner på ulike blokkjedenettverk. Ren Redes Energeticas Nacionas kjører på et mørkt node-nettverk og transaksjoner gjøres privat mellom børser for å minimere virkningen av frontkjøring fra tradere. REN-tokens brukes til å gi strøm til nettverket og kreves for å kjøre en mørk node.

Synthetic gjør det mulig å lage egen syntetisk eiendel

Synthetic (SNX) er en plattform som lar brukere lage sine egne syntetiske eiendeler via blokkjede. Teknologien lar brukere lage syntetiske tokens for fysiske eiendeler som valutaer, aksjer, råvarer og krypto. Investorer kan bruke SNX for desentraliserte orakler som oppdager verdien av kryptoaktiva og skaper syntetiske eiendeler på Ethereum-nettverket.

"I fjor så vi at økningen av desentralisert finansiering vekket interessen til flere og flere mennesker, og investorer henvender seg til nye kryptoer. Mens starten på året har vært ustabil, forventer vi at DeFi vil vokse i 2022, kommenterer Tomer Niv, direktør for Global Crypto Solutions hos eToro. «eToro står for å gi investorer valgmuligheter, og vi er glade for å fortsette å utvide kryptotilbudet. Dette gir investorer muligheten til å diversifisere porteføljene sine.»

Siden 2013 har eToro tilbudt privatkunder tilgang til kryptomarkedene og har siden fått 20 millioner brukere over hele verden. Plattformen lar brukere enkelt kjøpe, holde og selge eiendeler som Fetch.ai (FET), Ren (Ren Redes Energeticas Nacionas) og Synthetix (SNX) på investeringsplattformen ved å bruke fiat-valuta.