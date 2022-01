Europas første: Sverige lanserer første krypto SPAC

Som den første nasjonen i Europa, lanserer Sverige den første kryptobaserte SPAC senere denne måneden.

SPAC-populariteten er på vei oppover

Et SPAC, eller Special Purpose Acquisition Company, er et selskap som ikke har noen kommersiell virksomhet og er dannet utelukkende for å skaffe kapital gjennom en børsnotering med det formål å anskaffe eller slå sammen et eksisterende selskap.

SPAC-er har eksistert i flere tiår, men har sett en eksplosjon de siste årene. I 2020 ble 247 SPAC-er opprettet i USA, og det ble investert 866 milliarder euro i dem. I første kvartal 2021 ble rekordhøye €85 milliarder samlet inn fra 295 nyopprettede SPAC-er.

Hvorfor en SPAC?

Men hva er en slik SPAC for noe? Det er en akselerert rute til en børsnotering. Dette er ønskelig for mange krypto- og blokkjedeselskaper, da en børsnotering via denne ruten vanligvis er raskere, enklere og billigere enn den tradisjonelle metoden. I tillegg er kryptoselskaper en ny og potensielt attraktiv mulighet for SPAC-investorer.

Bare i fjor gikk mange kryptoselskaper, inkludert Bakkt, eToro og CompoSecure, på børs gjennom SPAC-er. Mange har sett på den lange veien som Coinbase måtte reise før de kunne starte sin børsnotering. Dette varte i ikke mindre enn 6 måneder.

HODL lanseres 21. januar

Så langt har vi ikke sett så mange SPAC-er i Europa, og ingen med et spesifikt fokus på kryptoindustrien. Dette er i ferd med å endre seg med børsnoteringen av det nylig dannede svenske selskapet HODL SPAC Europe AB, med tickeren "HODL".

Ifølge kunngjøringen vil selskapet gå inn på det svenske Spotlight-aksjemarkedet 21. januar. Denne lanseringen er nå blitt mulig siden de nå har hentet inn 2,8 millioner euro i kapital.

Den første gruppen av investorer inkluderer kryptofigurer som Bitcoiner Eric Wall, Youtuber Ivan "on tech" Liljeqvist og Christian Ander. Sistnevnte er administrerende direktør i bt.cx. Michaela Berglund tiltrer som styreleder i selskapet.

Store ambisjoner innen teknologi

Hovedmålet til HODL SPAC er å kjøpe minst ett selskap innen blokkjedeindustrien med en verdi på opptil SEK 500 millioner (omtrent EUR 48 millioner) innen 24 måneder etter børsnotering.

"HODL ser nå etter selskaper med store ambisjoner og en underliggende teknologi med stort kommersielt potensial. Med HODL får et selskap en mer forutsigbar vei til børsnotering, noe som gjør at fokus kan forbli på å utvikle selskapet. Tilgjengeligheten av et erfarent team , til kapitalmarkedet og økt bevissthet kan virkelig akselerere selskapets utvikling." sier styreleder Michaela Berglund.

Flott mulighet for kvinner i bransjen

Styreleder Michaela Berglund trekker frem muligheter for kvinner til å gå inn i kryptoindustrien.

«Det er en stor mulighet for kvinner til å komme tidlig inn i bransjen, som faktisk allerede representerer milliarder av dollar over hele verden. Kvinner har generelt vært mer forsiktige med å investere. Jeg tror at kvinner ikke bare søker muligheten til å jobbe i bransjen, men også kan begynne å investere i den, på denne måten kan de absorbere verdiskapingen av innovasjonen på samme vilkår som menn.»