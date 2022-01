Live EverGrow Coin-prisen i dag er $9,75e-7 med et 24-timers handelsvolum på $3,5 millioner. Det er ned 39,13 % de siste 24 timene. Er det på tide å kjøpe på denne bunnen? Det finner du ut i denne hurtigguiden, som også har mye annen nyttig informasjon, inkludert hvor du kan kjøpe EverGrow.

Siden EGC er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe EGC ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe EGC akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert EGC.

EverGrow Coin er et deflasjonssymbol designet for å bli knappere over tid. Alle innehavere av EGC vil tjene en belønning på 8 % fra hver kjøp/salg-transaksjon i BUSD.

3 % fra hver kjøps-/salgstransaksjon sendes til en tilbakekjøpslommebok, mens 2 % overføres til likviditetspoolen for Pancakeswap for å skape et stabilt prisgulv.

EverGrows økosystem består av en NFT-markedsplass og utlån, innsatspuljer, en innholdsabonnementsplattform og til og med et Play-to-Earn-spill.

Det kan være fristende å kjøpe på denne bunnen i håp om at EverGrow vil reversere tap, men det vil kanskje ikke skje. Hvis du bestemmer deg for å investere, ikke bruk mer penger enn du har råd til å tape.

Wallet Investor spår at mynten vil miste så mye som 80 % av verdien i løpet av et år. Dette gjør EverGrow til en dårlig investering.

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

— EverGrowLove (@Jody1Rosie) January 8, 2022