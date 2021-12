Ex-Bitmain CEO sier krypto kan vokse til titalls billioner USD

Jihan Wu sier at fremtiden til krypto kan inkludere eksponentiell vekst til et marked verdt over 10 billioner dollar.

Bitcoins rally til en all-time high over $69 000 førte kryptomarkedet til et landemerkeutbrudd til $3 billioner i markedsverdi i november.

Wu sier at selv om 95 % av prosjektene mislykkes, vil de 5 % som lykkes ha potensial til å oppnå en verdier tilsvarende titalls billioner av dollar.

Et tiår med vekst siden lanseringen av Bitcoin har fått mange markedsobservatører til å si at bredere aksept og bredere institusjonell adopsjon betyr at kryptovalutaer er kommet for å bli.

Dette er også synet til Jihan Wu, en tidligere administrerende direktør i Bitcoin-gruveselskapet Bitmain, og for tiden medgründer og styreleder for det Singapore-baserte finanstjenestefirmaet Matrixport. Han er også medgründer av Bitdeer Technologies, et kryptogruvefirma også basert i Singapore.

Wu avslører sin langsiktige vurdering av markedet i et nylig intervju med Forbes, og sier at selv om de fleste digitale eiendelene skulle krasje og forsvinne, vil de som overlever sannsynligvis oppleve massiv vekst.

Crypto er flyktig ja, men…

Den globale markedsverdien for kryptovaluta toppet nylig 3 billioner dollar da Bitcoin og andre digitale eiendeler steg til nye rekorder. Imidlertid har den totale markedsverdien siden sunket, og Bitcoin tapte over 30 % av verdien på en måned da den falt fra toppene på $69 000 for å teste støtte under $45 000.

Til tross for priskollapsen, er Wu optimistisk på lang sikt og ser at trenden fortsetter å være stigendet. Han bemerker i intervjuet at volatilitet er en del av kryptomarkedet i dag, men etter hvert som markedet modnes, vil langsiktige gevinster utjevne noen av de ville prissvingningene som er sett gjennom årene.

" Selv om 95% av dagens mynter mister all verdi og forsvinner, vil de resterende 5% vokse massivt ," sa kryptomilliardæren til Forbes under intervjuet.

Han sier at troen på at kryptovaluta og blokkjedeteknologi har et enormt potensiale for vekst førte til at han og Matrixports andre medgründer John Ge Yuesheng lanserte selskapet tidlig i 2019.

Han og Ge Yuesheng var på den tiden overbevist om at til tross for bearish utsikter for Bitcoin og andre digitale eiendeler, ville industrien se " rask vekst i fremtiden."

De to tror det er mulig for industrien å vokse til "talls billioner dollar ."

Wu kaller DeFi en "fantastisk" innovasjon

Blant sektorer Wu er positivt innstilt på er det desentraliserte finansområdet (DeFi), som han sier er en "fantastisk" innovasjon.

I 2021 kan du også legge til ikke-fungible tokens (NFT) til listen over kryptoinnovasjoner for å øke interessen over hele markedet. Og Wu mener at en slik vekst peker i retningen kryptografen tar. Han ser at de fleste kryptobrukere er "her for å bli".

Etter hans mening er det kryptoinvestorer trenger mest nå "avanserte produkter" skreddersydd for å møte investerings- og formuesforvaltningsmål.

Om regulatorisk usikkerhet

Gjennom årene har regulatorisk usikkerhet vært, og er fortsatt, et av de største problemene i kryptomarkedet. Ulike ledere og eksperter i kryptomarkedet har bedt myndighetene om å finne reguleringer som støtter, ikke dreper innovasjon.

Wu har et lignende syn, men den tidligere Bitmain-sjefen sier at kryptovalutaer er ulikt tradisjonelle finanssystemer, og at begrensningene som tynger de gamle systemene neppe vil hemme kryptos utvikling.