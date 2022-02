Exclusibles Private Islands i The Sandbox er utsolgt

eToro og Paris Saint-Gerrman-stjerne Marco Verratti er blant kjøperne

De eksklusive øyene ble solgt for 910 ETH, verdt rundt 2,9 millioner dollar på salgstidspunktet, sa plattformen i en pressemelding.

Exclusible , en ledende metaverse- og NFT-markedsplass dedikert til luksusmerker, har annonsert at alle 25 Private Islands on The Sandbox er solgt.

I følge Exclusible var salget begrenset til 25 private øyer, og de siste kjøpene var forbeholdt personligheter med 1 million eller flere følgere på sosiale medier.

Blant de fremtredende kjøperne var eToro, verdens ledende sosiale investeringsnettverk. Andre som har kjøpt de eksklusive øyene var Paris Saint-Germain-fotballstjernen Marco Verratti, Bayern München-vingen Kingsley Coman og den tidligere Victoria's Secret-modellen Sara Sampaio.

Stanislas Wawrinka, en sveitsisk tennisstjerne og Ana Ivanovic, tidligere verdens beste tennisspiller, var de andre offentlige personlighetene som deltok i salget.

Salget, ifølge en pressemelding delt med Coinjournal, ga 910 ETH, eller rundt 2,9 millioner dollar (per 9. februar 2022).

Dette er nok et stort salg fra Exclusible, som nylig solgte 150 villaer i sitt virtuelle luksusdistrikt i The Sandbox, og brakte inn 750 ETH, eller omtrent 1,6 millioner dollar på den tiden.

I en kommentar til salget sa Exclusible medgründer og administrerende direktør Thibault Launay at plattformen jobber hardt for å hjelpe partnerne sine med å nå sine metaverse mål.

“ Å selge ut vårt lager av øyer på bare to uker viser den høye etterspørselen etter eksklusive metaverse eiendeler og opplevelser. Vi streber etter å fortsette vårt oppdrag med å bringe unike opplevelser til metaverset , sa Launay.

De private øyene er "strategisk" plassert i Sandbox-landene, og har fire forskjellige størrelser. Kjøpere har tilgang til spennende virtuelle fasiliteter, inkludert helipader, en havn og møbler eller andre eiendeler. Innvendig eller utvendig tilpasning er også mulig.