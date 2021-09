Investeringsfondet er ment for et toårig prosjekt som inkluderer flere viktige forsknings- og teknologisamarbeid

Facebook har planer om å investere $50 millioner i et prosjekt de mener skal gjøre Facebook og deres partnere i stand til å utvikle et virtuelt metavers på en ‘ansvarlig’ måte, ifølge en kunngjøring de publiserte på mandag.

‘Metaverset’ skal være et virtuelt sted hvor enkeltpersoner kan samhandle, skape og dele med andre som ikke er «på samme, fysiske sted». Her kan folk jobbe, tilbringe tid, lære og handle — i en helt virtuell verden.

De virtuelle omgivelsene i metaverset er ikke ett enkelt produkt, forklarte selskapet, og fortalte videre at konseptet vil kunne realiseres i løpet av 10-15 år.

«Det er en lang prosess. Men som en begynnelse vil vi annonsere våre XR-program og et forskningsfond, en toårig investering på $50 millioner som øremerkes programmer og ekstern forskning som skal hjelpe oss med prosessen.»

Facebook har planer om å samarbeide med eksperter innen ulike felt, fra myndigheter, tech-industrien og akademia til borgerrettighetsgrupper og veldedige organisasjoner. Ifølge selskapet er målet å finne den beste måten å bygge metaverset på.

Blant Facebooks initielle samarbeidspartnere finner vi blant annet Organization of American States, Africa No Filter, Imisi3D og Women In Immersive Tech.

Programmet kommer også til å dra nytte av uavhengig, ekstern forskning fra flere universiteter fra hele verden, blant annet Seoul National University, National University of Singapore, Howard University og University of Hong Kong.

Sammen skal forskere og andre ved disse institusjonene fokusere på viktige problemstillinger som personvern, datasikkerhet og etikk. De kommer også til å fokusere på ansvarlig design og økonomiske muligheter.

Kryptoentusiaster vet kanskje allerede hva et metaverse kan se ut som, takket være vellykkede prosjekter som Decentraland. Den Ethereum-baserte VR-plattformen ble lansert i 2017, og åpnet for offentligheten i Februar 2020, da kunne brukere utforske, skape og handle.