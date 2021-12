Fantom (FTM) er for tiden i en eksplosiv veksttrend. Tokenet har faktisk steget 72 % i løpet av de siste 7 dagene, og har økt langt utover analytikeres estimater på rundt $2. I skrivende stund bir FTM handlet FTM $2,33, og den kan fortsatt stige mye mer. Dessuten ser andre underliggende fundamentale forhold ganske positive ut. Her er noen høydepunkter:

Fantom (FTM) er den nest beste 7-dagers aktøren blant de 40 beste kryptovalutaene etter markedsverdi, og kommer på andreplass etter NEAR-protokollen som er opp nesten 80 %.

Fantom (FTM) har også sett en økning i Total Value Locked (TVL) denne uken, og rangerer på andreplass etter Terra (LUNA)

Den nåværende bullish opptrenden har ennå ikke nådd toppen og kan fortsatt gå lenger før slutten av 2021

Datakilde: Tradingview.com

Fantom (FTM) – Prisutvikling og analyse

På pressetidspunktet ble FTM handlet for 2,33 dollar, opp ca. 1,3 % i løpet av intradagen. Mynten har også steget nesten 73 % de siste 7 dagene. FTM har utkonkurrert hele markedet med en mil og slår også konkurrentene sine som Solana (SOL) og Avalanche (AVAX) som også har levert anstendige tosifrede gevinster den siste uken.

Dessuten har FTM feid forbi alle de avgjørende 50, 100 og 200 DMA-ene. Faktisk forventet vi en viss motstand rundt det 200-dagers glidende gjennomsnittet, som er rundt $2,04, men så langt antyder prisutviklingen at FTM sannsynligvis kommer til å opprettholde sine nylige gevinster over denne terskelen.

Bør du kjøpe Fantom (FTM)

Når du ser på total value locked (TVL) i FTM, spesielt den siste uken, er det tydelig at Fantom (FTM) er på vei oppover. Ja, den må fortsatt doble TVL for å ta igjen Solana (SOL) eller Terra (LUNA), men fortsatt er fremtidspotensialet utmerket. FTM er en ideell ressurs for den langsiktige investoren. Jeg vil imidlertid vente noen dager til den nåværende bullish-trenden mister litt fart og se om det kommer noen fall.