Fantom (FTM) – ny omicron-frykt i begynnelsen av uken

Kryptomarkedet har fulgt store globale indekser i nedgang ved handelsstart denne uken. Investorer, utløst av økende frykt tilknyttet Omicron og FED tar en risik-off-tilnærming til handel. Flyttingen har sett mega-cap-mynter som BTC og ETH falle, men Fantom (FTM) , den smarte kontraktsplattformen, ser ut til å stirre på en stygg dag hvis forholdene holder. Her er noen bemerkelsesverdige fakta:

FTM faller i intradagshandelen, og taper terreng med nesten 6 % på pressetidspunktet

Prisen nærmer seg tett det 200-dagers glidende gjennomsnittet på $1.196

Et massivt nedsalg kan utløses hvis prisen faller under 200-dagers SMA

Datakilde: Tradingview.com

Fantom (FTM) – prisutvikling og analyse

Dagens tap er i tråd med en bearish trend som vi har sett med FTC de siste ukene. Etter å ha nådd rekorden på $3,69 i oktober, har det ikke vært annet enn fritt fall for FTC siden den gang. Mynten står nå 65 % lavere i verdi enn disse høydepunktene og har sett markedsverdier på 6 milliarder dollar forsvinne i samme periode.

Det virker ikke som om denne trenden er i ferd med å snu. Som nevnt ovenfor følger vi nøye med for å se om FTC bryter under 200-dagers SMA på $1,19. Hvis dette faktisk skjer, kan vi se på en sterk nedgang, med noen analytikere som ser på sjokkerende intradagstap på nesten 30 %.

Bør du kjøpe Fantom (FTC) akkurat nå

Vel, sannheten er at markedsforholdene akkurat nå peker på en sterk risiko-off-holdning for investorer. Dette vil derfor ikke være det ideelle tidspunktet å kjøpe. Hvis det nåværende salget vi ser i aksjer fortsetter å slå ut i kryptomarkedet, kan FTC og andre altcoins være på vei. Det er derfor best å vente.