Fantom (FTM) har vært en av de beste kryptoaktiva de siste ukene. Det var selvfølgelig noen store nyheter om kjeden, men den generelle trenden har vært stigende. Vi begynner imidlertid å se at rallyet går litt ned. Her er noen høydepunkter:

Etter å ha vist anstendig momentum oppover de siste dagene, har FTM blitt avvist bestemt på motstanden på $2,40.

På pressetidspunktet handles mynten til $2,2 ned med omtrent 6% de siste 24 timene.

Vi forventer at Fantom (FTM) vil teste $2,4-terskelen på nytt i løpet av de kommende dagene.

Datakilde: Tradingview

Fantom (FTM) – Kan den stige til $3?

Vel, det er fullt mulig for FTM å treffe $3-merket i løpet av de kommende dagene. Mynten må imidlertid stige over den stive overhead-motstanden på $2,4. Okster har klart å presse prishandlingen over den terskelen, men har ikke kunnet opprettholde gevinster lenge.

Som et resultat har FTM gått ned med omtrent 6 % i løpet av de siste 24 timene, noe som bringer mynten til $2,2 ved pressetidspunktet. Vi forventer at tokenet vil teste $2,40 på nytt i løpet av de kommende dagene.

Hvis okser faktisk er i stand til å presse over det og holde gevinstene der, vil Fantom stige over $3. Men hvis det er svakhet, kan vi se tokenet stupe mot sin neste etterspørselssone under $2.

Hvorfor bør du kjøpe FTM nå?

Fantom (FTM) er et innovativt blokkjedeprosjekt som håper å tilby bedre hastigheter og effektivitet. Det er en av de mest undervurderte kjedene, og likevel fortsetter den å legge inn gevinster etter gevinster.

Akkurat nå har det opprinnelige tokenet FTM en markedsverdi på rundt 5,3 milliarder dollar. Dette er en mynt som fortsatt har så mye å gå på, og faktisk er det en av de mest lovende kryptoaktiva å kjøpe.