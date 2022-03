eToro har bekreftet at de har notert Fantom (FTM) på sin handelsplattform. Den sosiale handelsplattformen listet også Theta Network. Flyttingen forventes å bli enorm for Fantom, som nylig har kommet under massivt salgspress. Her er noen av detaljene.

Kort tid etter eToro-noteringen gikk Fantom (FTM) opp med rundt 15 %.

Mynten trakk seg litt tilbake og handlet til $1,2 ved pressetidspunktet.

eToro er en av de største handelsplattformene i verden.

Hva betyr oppføringen for Fantom (FTM)

Å bli notert på store børser som eToro vil alltid være positivt for enhver krypto. Det er grunnen til at Fantom (FTM) økte med hele 15 % kort tid etter at nyheten sprakk. Vi så også handelsvolumet hoppe med nesten 75 % på 24 timer. Dette tyder på at det var mange som prøvde å kjøpe mynten via eToro.

Det er nå 57 viktigste kryptovalutaer som handles på plattformen, med FTM og Theta som de siste. Det er sannsynlig at vi kommer til å se en vedvarende økning i handelsvolum og pris for FTM i de kommende dagene. Til tross for dette er utsiktene for mynten på mellomlang sikt fortsatt svært risikable.

For nylig så Fantom et massivt fall i Total Value Locked etter at en av nøkkelutviklerne forlot prosjektet. Mens prisen har stabilisert seg etter wipe-outen vi så forrige uke er, investortilliten er fortsatt veldig sliten.

Hva er fremtiden til Fantom (FTM)

Det plutselige fallet i TVL er et stort rødt flagg for Fantom-investorer. Men det er ingen argumenter for at dette ikke er et veldig lovende DeFi-prosjekt, og mer er ennå ikke kommet fra det.

Vi forventer at mynten kommer tilbake i løpet av kort sikt, og noteringen på eToro vil bidra til å øke hastigheten på dette. Per nå er Fantom fortsatt et anstendig prosjekt.