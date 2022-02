Den britiske regulatoren sier at den har fullmakt til å kansellere registreringen av en kryptobedrift hvis den viser seg å ikke være i samsvar med fastsatte krav.

Bitpanda kunngjorde oppkjøpet av DeFi-depotselskapet Trustology tirsdag morgen.

Storbritannias finansregulator, Financial Conduct Authority (FCA), har advart kryptoaktivabedrifter om fusjoner, med henvisning til mangelen på et regulatorisk miljø for å vurdere den nye eierens overholdelse.

FCAs uttalelse kom kort tid etter at kryptobørsen Bitpanda kunngjorde oppkjøpet av den Storbritannia-registrerte DeFi-depotplattformen Trustology.

Regulerte virksomheter må overholde kravene

I følge finanstilsynet er Trustology en regulert virksomhet under landets bestemmelser om hvitvasking av penger (MLR).

Oppkjøpet er således fordelaktig for det overtakende selskapet etter MLR-reglene. Derimot, de nevnte bestemmelsene gir ikke tilgang til regulatoriske aspekter som berører de nye eierne, la det til i en uttalelse .

MLR-ene inkluderer ingen bestemmelser som tillater FCA å vurdere egnetheten og forsvarligheten til reelle eiere eller endringer i kontroll før en transaksjon er fullført," sa byrået.

I dette tilfellet skiller reguleringsområdet til MLR-ene seg fra andre reguleringsbestemmelser, la uttalelsen til. Med disse på plass har vakthunden tilsyns-, autorisasjons- og håndhevingsmyndigheter over alle virksomheter som opererer i Storbritannia.

" FCA kan ta skritt for å suspendere eller kansellere registreringen av en kryptoaktivavirksomhet hvis den ikke er fornøyd med at firmaet eller dets reelle eier er skikket og ordentlig, " advarte finansmarkedsregulatoren.

FCA la til at det kan suspendere eller kansellere et kryptoaktivafirmas registrering hvis det blir fastslått at det berørte firmaet ikke har overholdt fastsatte krav.

Bitpanda kunngjorde at de hadde kjøpt opp Trustology på tirsdag. Dette er den første fusjonen av sitt slag noensinne i Storbritannias kryptoregulerte landskap.

Bitpanda er en Australia-basert kryptovalutabørs som er regulert i EU. I følge børsen skal grepet om å anskaffe depotlommeboken ta Bitpanda Pro mot overgangen til en fullverdig prime meglerplattform.