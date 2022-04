Algorand-blokkjeden har nå sin første leverandør av staking-as-a-service-løsninger.

Ferrum Network, blokkjedeprosjektet som tar sikte på å adressere interoperabilitetsspørsmål av eksisterende blokkjedeteknologi, kunngjorde tidligere i dag at de hadde lansert sine staking-as-a-service-løsninger på Algorand-blokkjeden.

I en pressemelding delt med Coinjournal sa Ferrum at deres staking-as-a-service-løsning er den første på Algorand-nettverket.

Denne siste utviklingen kommer etter at Algorand Foundation tildelte Ferrum Network et stipend for å lansere sin produktserie på Algorand-blokkjeden.

Før i dag hadde Algorand-økosystemet ikke en ekte Staking-as-a-Service-leverandør. Executive Vice President of Partnerships and Growth hos Ferrum Network, Nick Odio, sa at denne siste utviklingen er et stort skritt fremover for firmaet. Han sa;

«Denne integrasjonen betyr et stort springbrett i Ferrums søken mot interoperabilitet 2.0. Dette er den første av mange integrasjoner som Ferrum har fullført med et ikke-EVM-kompatibelt nettverk, og vi er beæret over å ha Algorand ved vår side for det.»

Etter lanseringen av staking-as-a-service-løsningen, vil Ferrum Network-teamet rette oppmerksomheten mot å legge sin flerkjedede token-bro til Algorand innen utgangen av andre kvartal 2022.

Integrasjonen av multikjede-tokenbroen vil øke interoperabiliteten til Algorand-blokkjeden, og tillater sømløs brobygging og bytte av eiendeler fra en rekke Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatible kjeder til Algorand og andre ikke-EVM-kompatible nettverk.

Ifølge Ferrum-teamet vil lanseringen av flerkjedetokenbroen posisjonere Algorand som det første ikke-EVM-kompatible nettverket som er fullt integrert med Ferrums interoperabilitetsprotokoll.

Videre vil Algorand Virtual Machine (AVM) bli fullstendig interoperabel med ikke bare det mangfoldige nettverket av Ethereum Virtual Machine (EVM)-kompatible kjeder, men også med andre individuelle blokkjeder.

Daniel Oon, leder for DeFi ved Algorand Foundation, kommenterte det

«Vi er spente på Ferrums live-sending på Algorand, denne utgivelsen lar brukere velge en innsatspool basert på deres tidspreferanse og få saftige belønninger.»