FIL/USD har et potensiale til å stige 30 %

Filecoin-prisanalysen blir optimistisk.

Til $19,2 er det støtte for FIL.

På $21,9 er det noe motstand.

Den siste Filecoin-prisanalysen indikerer en positiv trend, da prisen har økt betydelig i dag. I går toppet verdien av FIL på $19,6 etter å ha brutt barrieren på $19,3, og i dag har det bullish oppsvinget ført til en ytterligere oppgang i prisen, med verdien som økte til $20,3, og nådde et ukentlig høydepunkt. Ved starten av dagens handelsøkt var prisutbruddet høyere, da okser klarte å opprettholde fordelen. Prisene anslås å stige mye mer i løpet av de neste timene.

Den oppadgående trenden i FIL/USD 1-dagers prisdiagram fortsetter over $20

En-dags Filecoin-verdianalysen avslører at dagens prisfunksjon fortsatt beveger seg høyere. Prisen har steget, og mynten er nå verdt 20,3 dollar. Selv om disse prissvingningene er små, har kryptovalutaen steget med 5,60 prosent i løpet av de foregående 24 timene. Kryptokombinasjonen har steget med 8,80 prosent den siste uken; kanskje prisen vil stige mer i løpet av dagen.

FIL/USD har vært i stand til å holde prisnivået i løpet av denne uken, ettersom den vedvarende nedadgående banen ser ut til å stoppe opp.

Kilde – TradingView

Selv om oksene tidligere har dominert markedsbevegelsene, hemmet bjørnene prisfunksjonen, og det ble også sett en reversering for fire timer siden. Imidlertid fyller prisen for øyeblikket området igjen, ettersom den handles rundt den øvre terskelen til volatilitetsindikatoren.

Som en konsekvens av den nylige positive bevegelsen er prisen for tiden på $20,3.

Den nåværende glidende gjennomsnittsverdien er $19,7. Volatiliteten er minimal, noe som tyder på at et oppsving er nært forestående. Bollinger Bands Indicators øvre grense er $20,55, som signaliserer motstand for FILs pris, mens dens nedre grensen er $18,1.