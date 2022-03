Filecoin (FIL) har startet uken på topp. Mynten har en sterk trend oppover og sikter nå mot å nå $35 i løpet av de kommende dagene. Momentumet vil sannsynligvis fortsette også på nær sikt. Her er noen av de viktigste fakta å huske på:

Filecoin (FIL) har steget med nesten 30 % de siste 24 timene.

Mynten er klar til å nå $35, en gevinst på nesten 50% fra dagens pris.

Alle momentumindikatorer forblir også positive på kort sikt.

Datakilde: Tradingview

Filecoin (FIL) – Veien til $35

Den generelle trenden for Filecoin (FIL) for det meste av dette året har vært ned. Faktisk har mynten kjempet mye de siste ukene for å komme over 16 dollar. Men den siste uken har vært ganske imponerende for FIL.

Mynten klarte ikke bare å knuse motstanden på $16, men den har også gått forbi to andre motstandssoner. Dette inkluderer $20 og $24. FIL prøver å konsolidere gevinster over $25 akkurat nå, og så langt har oksene overtaket. Vi forventer at FIL fortsetter å trende oppover de kommende dagene.

Selv om det er usannsynlig at den vil stige over $35 før slutten av uken, vil mynten teste den sonen minst én gang. Når dette skjer, ville FIL ha levert gevinster på over 50 % fra dagens pris.

De langsiktige utsiktene for FIL

De langsiktige utsiktene for Filecoin har alltid vært positive. Faktisk ser konservative estimater på $80 innen utgangen av 2022 så lenge sentimentet er sterkt i markedet.

Når det gjelder kort sikt, vil FIL trende mot $35 og vil sannsynligvis avgjøre rundt $45 i Q2 i år. Dette vil representere en massiv økning fra det laveste punktet i 2022. Det vil også bety at FIL endelig har snudd nedtrenden.