Filecoin (FIL) prisanalyse: Kan FIL faktisk vokse 4X i 2022?

Filecoin (FIL) har ofte blitt utpekt som et av de mest lovende prosjektene i en web 3-revolusjon som mange eksperter føler er rundt hjørnet. Men mynten har virkelig slitt i år. Etter en periode med konsolidering kan imidlertid et bullish breakout være nært forestående. Her er noen faktorer å merke seg:

Filecoin kan tenkes å vokse 4X innen utgangen av 2022 eller enda høyere.

Den underliggende verdien av mynten er fortsatt sterkt undervurdert.

Fremstøtet mot web 3 i år vil drive mye av FILs oppgang.

Datakilde: Tradingview

Filecoin (FIL) – Hvor raskt kan den vokse 4x?

Etter en rystende start på året nådde det et punkt hvor det var frykt for at vi kunne se en langvarig kryptovinter. Filecoin (FIL), akkurat som mange altcoins, ble virkelig hardt rammet, og den nådde et nytt lavpunkt i 2022 på $16,5 for noen uker siden. Men så snudde momentumet, og vi så en anstendig oppgang og en periode med konsolidering.

Det er mye bedring i sentimentet, og dette kan bare være en god ting for FIL. Vi ser på om mynten kan snu $21 fra en overhead motstandssone til en støttesone på kort sikt.

Dette kan utløse et okseløp som sender FIL opp med minst 30 %. Fra et langsiktig synspunkt ser analytikere enkelt på $80. Husk at FIL handlet for $120 i september i fjor. Det er derfor presedens for raske gevinster og tap.

Skal du få Filecoin (FIL)

Filecoin er fortsatt et viktig tannhjul i datalagringsbransjen. Den er designet for å bli en desentralisert dataløsning, og med den kommende tidsalder med desentralisert internett vil denne typen tjenester være uvurderlige.

FIL er selvfølgelig ikke alene om dette. Det er noen konkurrenter. Men så langt har prosjektet virkelig gjort det veldig bra. Det er verdt å se på.